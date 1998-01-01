Парламент Вьетнама утвердил новые визовые правила

Как сообщает АТОР, в субботу, 24 июня, парламент Вьетнама 24 июня утвердил поправки в Закон о въезде, выезде и пребывании иностранцев в республике. Начиная с 15 августа 2023 года, срок действия туристических электронных виз будет составлять 90 дней вместо нынешних 30 дней, увеличится и срок безвизового пребывания.

Для граждан стран, имеющих соглашение о безвизовых поездках с Вьетнамом, в том числе и России, срок пребывания в стране без получения визы увеличивается с нынешних 15 до 45 дней.

Срок действия электронной визы, которую могут оформить иностранцы для въезда во Вьетнам, в соответствии с утвержденными изменениями, увеличивается с 30 до 90 дней.

После получения электронной визы иностранец сможет въезжать и выезжать неограниченное количество раз в течение 90 дней без прохождения процедур получения новой визы.

Сейчас электронная виза, выдаваемая иностранцам, действительна только один раз. Вьетнам выдает электронные визы гражданам 80 стран, в том числе россиянам.

«Трехмесячная электронная виза удовлетворит спрос иностранных гостей на более длительное пребывание во Вьетнаме, в том числе с целью изучения инвестиционных возможностей», - сказал Ле Тан Той, глава комитета НС по обороне и безопасности.

Как отмечают эксперты АТОР, безусловно, нововведения станут дополнительным стимулом для иностранных гостей отдыхать во Вьетнаме.

За первые пять месяцев 2023 года Вьетнам принял 4,6 млн иностранных посетителей, что составляет более половины годового целевого показателя в восемь миллионов, но все же составляет лишь 63% от допандемийного уровня.

Купить тур во Вьетнам на июль можно за 180 тыс. руб. на двоих на неделю.

/TOURBUS.RU





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