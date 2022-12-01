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26 июня
Авиабилеты снова подешевели, дороги разблокированы, туроператоры работают в обычном режиме
Работа траспорта и туркомпаний пришла в норму после субботних событий
Туристическая отрасль приходит в норму после шока, вызванного попыткой вооруженного мятежа и связанного с этим резкого скачка курса валют и значительного подорожания стоимости авиабилетов.
Стоимость билетов за рубеж в воскресенье пришла в норму после скачка цены накануне, - сообщает АТОР.
Так, улететь в Дубай из Москвы в воскресенье, 25 июня, можно было за 48 тыс. рублей на рейсе Emirates, тариф с багажом. В понедельник 26 июня – значительно дешевле: прямой рейс «Победы» стоит 20,5 тыс. рублей (без багажа).
За билет на вечерний рейс «Аэрофлота» в Стамбул на 25 июня просили 25 тыс. рублей, на этойнеделе можно улететь за 13,5 «Победой». Оба – без багажа.
В Анталью с «Аэрофлотом» вчера можно было улететь за 25 тыс. рублей, на этой неделе – за 12 с AZUR Air.
На сегодня есть и билеты в Анкару за 26,7 тыс рублей без багажа на Turkish Airlines.
Несмотря на объявление в Москве понедельника 26 июня нерабочим днем, офисы туроператоров будут на связи с туристами и турагентами, сообщает Ассоциация туроператоров
"Крупнейшие туроператоры сообщают, что в этот день 26 июня, как и во все другие, они будут на связи с туристами и агентами.
Отделы бронирования почти всех компаний будут работать по графику рабочего понедельника. При этом часть сотрудников будут выполнять свои функции в дистанционном режиме", — говорится в сообщении.
Как напомнили в ассоциации, в настоящее время расторжение договоров о реализации турпродукта происходит на основании Гражданского кодекса РФ и Закона "О защите прав потребителей". Турист вправе отказаться от исполнения договора о реализации туристского продукта в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
Режим контртеррористической операции, введенный в ряде регионов РФ, в частности в Москве и Подмосковье, будет отменен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В субботу 24 июня Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Москве и области режима контртеррористической операции. Также режим был введен и в ряде других регионов России. В рамках этого решения все ранее запланированные массовые мероприятия в субъектах были отложены на месяц
Ограничения автомобильного движения на трассах Краснодарского края сняты, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю в воскресенье.
Ранее сообщалось, что из-за перекрытия участков автодороги М-4 "Дон" на территории Ростовской области были введения ограничения автодвижения и обход трассы М-4 "Дон".
Все ограничения на дорогах Ростовской области сняты, сообщил "Интерфаксу" заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.
"Авто- и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет. Работа идет в режиме выходного дня, в воскресенье люди возвращаются в город после выходных — это студенты и дачники. На трассах пробок нет, ограничения сняты", — сказал Тюрин.
В свою очередь в пресс-службе Минтранса региона агентству уточнили, что все въезды в Ростов-на-Дону открыты.
Въезд транспорта в Ростовскую область накануне был ограничен со стороны Краснодарского, Ставропольского краев, а также Волгоградской и Воронежской областей, выезд из Ростовской области был свободен.
/TOYRBUS.RU
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