Авиабилеты снова подешевели, дороги разблокированы, туроператоры работают в обычном режиме

Работа траспорта и туркомпаний пришла в норму после субботних событий

Туристическая отрасль приходит в норму после шока, вызванного попыткой вооруженного мятежа и связанного с этим резкого скачка курса валют и значительного подорожания стоимости авиабилетов.

Стоимость билетов за рубеж в воскресенье пришла в норму после скачка цены накануне, - сообщает АТОР.

Так, улететь в Дубай из Москвы в воскресенье, 25 июня, можно было за 48 тыс. рублей на рейсе Emirates, тариф с багажом. В понедельник 26 июня – значительно дешевле: прямой рейс «Победы» стоит 20,5 тыс. рублей (без багажа).

За билет на вечерний рейс «Аэрофлота» в Стамбул на 25 июня просили 25 тыс. рублей, на этойнеделе можно улететь за 13,5 «Победой». Оба – без багажа.

В Анталью с «Аэрофлотом» вчера можно было улететь за 25 тыс. рублей, на этой неделе – за 12 с AZUR Air.

На сегодня есть и билеты в Анкару за 26,7 тыс рублей без багажа на Turkish Airlines.

Несмотря на объявление в Москве понедельника 26 июня нерабочим днем, офисы туроператоров будут на связи с туристами и турагентами, сообщает Ассоциация туроператоров

"Крупнейшие туроператоры сообщают, что в этот день 26 июня, как и во все другие, они будут на связи с туристами и агентами.

Отделы бронирования почти всех компаний будут работать по графику рабочего понедельника. При этом часть сотрудников будут выполнять свои функции в дистанционном режиме", — говорится в сообщении.

Как напомнили в ассоциации, в настоящее время расторжение договоров о реализации турпродукта происходит на основании Гражданского кодекса РФ и Закона "О защите прав потребителей". Турист вправе отказаться от исполнения договора о реализации туристского продукта в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Режим контртеррористической операции, введенный в ряде регионов РФ, в частности в Москве и Подмосковье, будет отменен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В субботу 24 июня Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Москве и области режима контртеррористической операции. Также режим был введен и в ряде других регионов России. В рамках этого решения все ранее запланированные массовые мероприятия в субъектах были отложены на месяц

Ограничения автомобильного движения на трассах Краснодарского края сняты, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю в воскресенье.

Ранее сообщалось, что из-за перекрытия участков автодороги М-4 "Дон" на территории Ростовской области были введения ограничения автодвижения и обход трассы М-4 "Дон".

Все ограничения на дорогах Ростовской области сняты, сообщил "Интерфаксу" заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

"Авто- и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет. Работа идет в режиме выходного дня, в воскресенье люди возвращаются в город после выходных — это студенты и дачники. На трассах пробок нет, ограничения сняты", — сказал Тюрин.

В свою очередь в пресс-службе Минтранса региона агентству уточнили, что все въезды в Ростов-на-Дону открыты. Въезд транспорта в Ростовскую область накануне был ограничен со стороны Краснодарского, Ставропольского краев, а также Волгоградской и Воронежской областей, выезд из Ростовской области был свободен.

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