Генконсульства Китая в России вводят биометрию для оформления виз

От сдачи отпечатков пальцев освобождаются лица в возрасте до 14 лет или старше 70 лет

Россиянам в ближайшее время для подачи заявлений на визу в Китай необходимо будет сдавать биометрию, сообщает Генконсульство КНР в Иркутске.

"Согласно требованиям системы, после заполнения онлайн-формы на сайте и записи на прием заявители должны лично представить документы на подачу заявления в Генконсульство в назначенное время и сдать отпечатки десяти пальцев", — говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, от сдачи отпечатков пальцев освобождаются лица в возрасте до 14 лет или старше 70 лет, обладатели диппаспортов, граждане, у которых повреждены все пальцы рук, а также лица, отпечатки пальцев которых сохранились в том же паспорте в течение пяти лет при условии предъявления ранее полученной визы с биометрическим стикером, выданной в течение пяти лет.

В настоящее время российским туристам для посещения Китая нужна виза, поскольку между странами еще не возобновлены групповые безвизовые поездки.

Между тем, на этой неделе в Минэкономразвития РФ сообщили, что рассчитывают получить от Министерства культуры и туризма Китая список китайских туроператоров для перезапуска соглашения о безвизовых групповых поездках в течение двух недель, сообщили ранее пресс-служба экономического ведомства и «Интерфакс».

Договоренность об этом была достигнута на заседании подкомиссии по сотрудничеству в области туризма Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось на этой неделе в китайском городе Хэйхэ.

Ранее в Минэкономразвития заявляли, что ожидают перезапуска безвизовых поездок в июле. Речь идет о путешествиях, которые будут организовывать по межправительственному соглашению туроператоры как из Российской Федерации, так и из КНР.

Туристы из Китая и России смогут в течение 15 дней пользоваться безвизовым режимом на территории страны пребывания, - отмечает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU