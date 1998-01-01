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23 июня
Генконсульства Китая в России вводят биометрию для оформления виз
От сдачи отпечатков пальцев освобождаются лица в возрасте до 14 лет или старше 70 лет
Россиянам в ближайшее время для подачи заявлений на визу в Китай необходимо будет сдавать биометрию, сообщает Генконсульство КНР в Иркутске.
"Согласно требованиям системы, после заполнения онлайн-формы на сайте и записи на прием заявители должны лично представить документы на подачу заявления в Генконсульство в назначенное время и сдать отпечатки десяти пальцев", — говорится в сообщении.
Как отметили в дипмиссии, от сдачи отпечатков пальцев освобождаются лица в возрасте до 14 лет или старше 70 лет, обладатели диппаспортов, граждане, у которых повреждены все пальцы рук, а также лица, отпечатки пальцев которых сохранились в том же паспорте в течение пяти лет при условии предъявления ранее полученной визы с биометрическим стикером, выданной в течение пяти лет.
В настоящее время российским туристам для посещения Китая нужна виза, поскольку между странами еще не возобновлены групповые безвизовые поездки.
Между тем, на этой неделе в Минэкономразвития РФ сообщили, что рассчитывают получить от Министерства культуры и туризма Китая список китайских туроператоров для перезапуска соглашения о безвизовых групповых поездках в течение двух недель, сообщили ранее пресс-служба экономического ведомства и «Интерфакс».
Договоренность об этом была достигнута на заседании подкомиссии по сотрудничеству в области туризма Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось на этой неделе в китайском городе Хэйхэ.
Ранее в Минэкономразвития заявляли, что ожидают перезапуска безвизовых поездок в июле. Речь идет о путешествиях, которые будут организовывать по межправительственному соглашению туроператоры как из Российской Федерации, так и из КНР.
Туристы из Китая и России смогут в течение 15 дней пользоваться безвизовым режимом на территории страны пребывания, - отмечает «Интерфакс».
/TOURBUS.RU
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