Дмитрий Горин: Этим летом за рубежом с помощью туроператоров отдохнут до 6 млн россиян

Эксперты рассказали об особенностях этого сезона на внутренних и выездных направлениях

Этим летом на отдых за рубеж через туроператоров отправится 5-6 млн туристов, а в поездки по России – 15-16 млн. человек. Доля организованных туристов на зарубежных направлениях за последнее время выросла до 80%, а на некоторых – до 90%. Такие данные привел на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин (на фото), - сообщает сегодня РСТ.

«Речь идет именно об организованном туризме, о пакетных турах по открытым зарубежным направлениям и внутри России, без учета самостоятельных туристов, которые приобретают в турфирмах отдельные услуги», - сообщил он.

По его словам, это возможно благодаря расширению как внутреннего авиасообщения, так и международного. «У нас сейчас идет восстановление прямых регулярных и чартерных рейсов за рубеж.

Направлений с прямыми рейсами больше 36, причем, подавляющее большинство из них популярны у туристов. Это Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка и другие. Куба растет активно за счет прямых рейсов на Варадеро», - сказал г-н Горин.

Одновременно открываются новые рейсы. Началось прямое авиасообщение с Марокко, Кувейтом. Плюс в ближайшее время открываются прямые рейсы в Индонезию на Бали и в Гонконг. Рынок Индонезии, по словам г-на Горина, очень важен для российского турбизнеса, так как на Бали даже на стыковочных рейсах за первые четыре месяца года побывало более 68 тыс. россиян, что соответствует допандемийному уровню.

С появлением прямых рейсов и отменой всех ковидных ограничений на острове поток из России может вырасти на 30%.

Увеличивается число прямых рейсов и по России из разных регионов на курорты страны, минуя Москву. Это позволяет наращивать внутренний организованный туризм. Устойчивый рост показывают Краснодарский край, Татарстан, Северный Кавказ, Карелия, Санкт-Петербург.

На рынке внутреннего и выездного туризма, по словам г-на Горина, произошел рост цен в среднем на 5-15%. Среди основных факторов подорожания – инфляция, рост курсов валют, удорожании авиакеросина, для отелей - затрат на закупку продуктов питания, для перевозчиков – комплектующих деталей.

«И здесь нужно сказать о четкой тенденции «перетекания» самостоятельных туристов в организованный сегмент, которую мы наблюдаем последнее время. Если раньше за рубеж с помощью туроператоров и турагентов выезжало 60%, то сейчас – 80%, а по ряду стран – свыше 90%.

По России также растет число пакетных туров. 10 лет назад их было не больше 10% от всего объема, сейчас – 25%», - заключил эксперт.

Председатель комитета РСТ по турагентской деятельности Сергей Агафонов также видит рост числа туристов, выбирающих для зарубежного отдыха готовые, уже сформированные туры. «Самим организовать поездку сейчас сложно из-за отсутствия международных платежных систем и международных сервисов бронирования в России, а у турагентов и туроператоров свои надежные каналы бронирования и оплаты. Туристам удобно, они понимают, что им предоставят полный сервис, не будет проблем с бронированием и оплатой», - рассказал он.

Одновременно, как заметил г-н Агафонов, растет доля организованных туристов на внутренних направлениях. «Но здесь иные причины, чем в зарубежном, потому что отдых по России доступен, нет никаких препятствий для бронирования и оплаты нужного отеля. Туристов не волнует курс валюты.

Здесь рост идет за счет того, что туроператоры запускают новые турпродукты, программы, расширяют перечень направлений для путешествий», - уточнил он.

/TOURBUS.RU