Эксперты: Туры по России подешевеют на 5-10%

Законопроект об отмене НДС для туроператоров по внутреннему и въездному туризму внесен в Госдуму

Законопроект, который предполагает обнуление ставки НДС для туроператоров по внутреннему и въездному туризму, внесен в Госдуму 22 июня. Эта мера может привести к снижению стоимости путевки по России для внутренних туристов на 5-10%, - сообщает сегодня АТОР.

В пояснительной записке говорится также, что сейчас сформированный туроператором пакетный тур, оказывается дороже, чем приобретение составляющих частей по отдельности. В частности, в тур включены авиаперевозка и отель, которые облагаются налогом в 20%. При этом НДС для отельеров ставка уже была обнулена на 5 лет в прошлом году.

«Из-за выборочной отмены НДС для ряда сегментов туристического бизнеса (воздушные перевозки, гостиничные услуги, услуги оздоровления) сложилась парадоксальная ситуация - как для бизнеса, так и для потребителя.

Исходя из норм действующего законодательства уплата туроператорами НДС осуществляется по итогам каждой сделки, независимо от вида и предмета договоров с контрагентами, соответственно, данный налоговый платеж является существенной финансовой нагрузкой для туристических компаний», – сказано в пояснениях.

Напомним, что поручение разработать соответствующий законопроект дал президент в марте этого года. При этом в поручении говорится о «турпродукте», а это, согласно законодательству – услуги по перевозке и проживанию. В свою очередь, туроператоры по внутреннему часто реализуют только услуги по проживанию. Туры с перевозкой продаются в меньшей степени.Возможно, после принятия законопроекта комментарии по этому поводу даст Минэкономразвития РФ и ФНС РФ.

По словам вице-президента АТОР, гендиректора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, отмена НДС позитивно отразится в том числе на ценообразовании внутреннего турпродукта. «Ожидаем, что снижение составит от 5 до 10% от стоимости тура в зависимости от отеля и формы договора с туроператором», – говорит Сергей Ромашкин.

«Для инкаминговых компаний это в основном неактуально, т. к. согласно тексту закона, в турпродукт входит размещение и перевозка, а инкаминговые компании не занимаются доставкой интуристов», – говорит вице-президент АТОР, гендиректор компании «Академ-Онлайн» Александр Курносов.

/TOURBUS.RU