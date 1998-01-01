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23 июня
Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» вновь состоялось в Казахстане
Северная столица продолжает развитие связей между петербургскими и казахстанскими профессионалами туризма
21 и 22 июня Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга и Городское туристско-информационное бюро провели роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в главных городах Казахстана — Алматы и Астане.
Санкт-Петербург продолжает развитие и укрепление туристских связей в рамках B2B-встреч между петербургскими профессионалами в области туризма и казахстанскими туроператорами и турагентами. Ровно год назад делегация турбизнеса Северной столицы во главе с представителями ГТИБ посещала Казахстан с рабочими встречами. За прошедший год рынок выездного туризма из Казахстана в Россию заметно окреп, появилось прямое авиасообщение с Петербургом.
Как отметил в своём выступлении перед участниками роуд-шоу Антон Гуменный, заместитель торгпреда РФ в Республике Казахстан, «Санкт-Петербург - самый притягательный туристский город России и именно с него местным жителям лучше всего начинать знакомство с Россией».
В мероприятиях в Алматы и Астане приняли участие Евгений Бобров, генеральный консул России в Алматы, Рашида Шейкенова, директор Казахстанской туристической ассоциации (КТА), Дарина Демян, управляющий директор Центра развития Астаны.
«Мы рады, что такая представительная делегация Санкт-Петербурга вновь посетила наш город. Всегда берём в своей работе пример с активной маркетинговой деятельности Комитета по развитию туризма Петербурга. Интерес турагентств Астаны к туристическим поездкам в город на Неве год от года растёт, укрепляются связи наших городов-побратимов», – отметила Дарина Демян.
Быстрому росту турпотока гостей из Республики Казахстан способствует безвизовый режим между странами, хорошая транспортная доступность. При пересечении казахстанско-российской границы граждане Казахстана только должны оформить миграционную карту с отметкой о дате въезда, которая становится документом, подтверждающим законное право на временное пребывание в России в течение 90 дней.
Как и год назад, основные задачи роуд-шоу – представить классические и новые туристские объекты Северной столицы, программы летнего сезона, наладить и углубить сотрудничество с турбизнесом Казахстана – были успешно выполнены. Интерес к мероприятию был необычайно высоким - в Алматы и Астане его посетило 150 специалистов.
Как отмечают питерские участники, профессиональные посетители проявили высокий интерес к их программам, информационным материалам, очень долго не уходили с рабочих встреч. В общей сложности в ходе роуд-шоу состоялось 26 презентаций, было проведено несколько сотен деловых встреч.
Казахстанские турагентства высоко оценили туристский потенциал Петербурга, все представленные грани туризма - от культурного и событийного - до школьного, оздоровительного и промышленного. А также отметили насыщенную деловую и музыкально-гастрономическую программу роуд-шоу и выразили заинтересованность в налаживании сотрудничества для продвижения совместных проектов в сфере туризма.
«Питер - одно из наших любимых направлений. Мы благодарны возможности прийти и познакомиться с новыми туроператорами, судоходной компанией. Понравились формат мероприятия, солидный уровень участников. Мы получили много полезных и профессионально грамотных ответов на все наши вопросы», - отметил Ахмадьяр Сиранов, генеральный директор туристского компании WMG в Алматы
«Несмотря на трёхчасовую дорогу от Караганды до Астаны, мы посетили роуд-шоу и оказались несказанно рады. Представительный состав операторов и отельеров, много информации и брошюр - наше участие был очень полезным.
Мы регулярно продаем туры в Петербург. Только что я отправила группу. Измучилась пять часов искать информацию о центре Петербурга. И тут приехали вы - уверена, теперь все пойдёт, как по маслу!»», – прокомментировала мероприятие в Астане Светлана Нечаева, директор агентства «Фламинго Тур» (Караганда).
Следующая остановка роуд-шоу в СНГ запланирована на 24-27 июля в городах Республики Беларусь.
/TOURBUS.RU
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