Госдума отложила рассмотрение закона о винном туризме

Комитет ГД по туризму и развитию туристской инфраструктуры перенес рассмотрение законопроекта о развитии винного туризма в России, сообщает сегодня РИА «Новости».

Как сообщал RTN, законопроект вводит понятия «винный туризм» и «объекты винного туризма». Он предполагает закрепление возможности субъектов сельскохозяйственной деятельности использовать земли для оказания услуг в сфере винного туризма, а также размещения объектов винного туризма, позволяющих экономически эффективно, с соблюдением баланса рационального использования плодородных почв, виноградопригодных земель, обеспечивать дополнительную поддержку сельского хозяйства.

В Госдуму его внесли сенаторы Андрей Яцкин, Алексей Кондратенко и Валерий Васильев 23 мая.





Руководитель комиссии по винному туризму Российского союза туриндустрии, директор компании «Ривьера» (Сочи) Бэлла Тарасова ранее отмечала, что новый закон позволит винодельческим хозяйствам развивать инфраструктуру для приема туристов. По ее словам, в стране насчитывается 248 винодельческих компаний, из которых 183 входят в Ассоциацию виноградарей и виноделов России (АВВР).



«При этом виноделен, имеющих инфраструктуру для приема туристов, из них меньше половины. Например, в Краснодарском крае работают порядка 50 винодельческих хозяйств, из которых около 30 имеют инфраструктуру для приема туристов, но пока только девять виноделен имеют собственные отели или гостевые дома.

Закон нужен как раз для создания инфраструктуры», — рассказала эксперт.

/TOURBUS.RU