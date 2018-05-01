Правительственная комиссия одобрила отмену НДС за туры по России

Нововведение будет применяться в период по 30 июня 2027 года

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, в соответствии с которой туроператоров, организующих путешествия по России, освободят от необходимости платить налог на добавленную стоимость, заявил председатель правления Ассоциации юристов России, член комиссии Владимир Груздев, - сообщает «Итерфакс».

"Законопроект одобрен правительственной комиссией. Он предлагает освободить от обложения налогом на добавленную стоимость операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма. При этом устанавливается, что данное правило будет применяться на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года включительно", — сказал Груздев журналистам в четверг.

Он пояснил, что данная инициатива направлена на снижение налоговой нагрузки на туроператоров, реализующих туристические продукты для отдыха в России, как следствие, это создаст условие для снижения цен и, соответственно, повышение привлекательности путешествий по России. Принятие предлагаемых норм приведет к выпадающим доходам бюджета — около 4,2 миллиардов рублей ежегодно. Планируемые льготы помогут развитию туристической отрасли, пояснил эксперт. "Внутренний туризм сегодня становится одной из самых динамично развивающихся отраслей. Как было заявлено на недавно прошедшем ПМЭФ, к 2030 году запланирован двойной рост туристического потока в России: с 65 млн человек до 140 млн человек в год", — добавил глава правления АЮР.

Освобождение туроператоров от уплаты НДС на туры по России позволит компаниям активнее развивать внутренний туризм и снизить цены на организованный отдых в регионах, заявил ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

«Это долгожданная новость, над этим отрасль долго работала. Эта мера была очень нужна, поскольку вся фискальная нагрузка ложилась на туроператора без возможности возмещения от поставщиков. Особенно остро стоял вопрос после того, как льготу по НДС получили гостиницы, и туроператоры стали единственным звеном в отрасли, которое платило НДС», — рассказал он.

Как отметил г-н Уманский, обнуление НДС позволит туроператорам снизить цены на турпродукт, но маловероятно, что это снижение составит 20%.

Согласны с главой РСТ и в туркомпании Fun&Sun. «Сейчас сложилась такая ситуация, что, собрав турпродукт из услуг перевозки и проживания, которые имеют льготное налогообложение по НДС, туроператоры должны платить налог в размере 20%.

Так как туроператоры не получают возвратный НДС, компании были вынуждены закладывать налог в стоимость турпродукта. Соответственно, освобождение от НДС позволит снизить его стоимость», — пояснили в пресс-службе туроператора

/TOURBUS.RU