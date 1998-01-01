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Туристы путешествуют по «Серебряному ожерелью» на поездах и теплоходах

Мультимодальные перевозки организованы ежедневно в течение всего летнего турсезона

Набирают популярность мультимодальные туристские перевозки, совмещающие железнодорожный и водный транспорт и проходящие по «Серебряному ожерелью России», - сообщили нам сегодня в пресс-службе Комитета по развитию туризма Северной столицы.

Мультимодальные перевозки организованы ежедневно в течение всего летнего турсезона. Путешественники из любого региона страны могут оформить единый билет – он будет включать проезд на поезде (дальнего следования или пригородном) и на скоростном судне.

Например, приехав в Республику Карелия по железной дороге, можно отправиться из города Сортавала на остров Валаам на «Метеоре», расписание которого удобно состыковано с расписанием пассажирских поездов.

Из Петрозаводска можно попасть по Онежскому озеру на остров Кижи, а гостей Санкт Петербурга ждут водные поездки в государственный музей-заповедник «Петергоф» или в крепость Орешек. «Метеоры» на этих направлениях курсируют по несколько раз в день.

Новинка этого сезона – поездка из Великого Новгорода в деревню Взвад. Теплоход на подводных крыльях отправляется трижды в неделю. Как отмечают в Северо-западной пригородной пассажирской компании, это составная часть комплексного туристского маршрута «Санкт Петербург – Старая Русса», в ходе которого предусмотрена поездка на «Ласточке», а затем уже на скоростном судне через озеро Ильмень. Продлить путешествие до Старой Руссы можно на автобусе.

О востребованности путешествий по железнодорожным маршрутам «Серебряного ожерелья России» шла речь и на недавней сессии «Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам первого заместителя начальника Департамента пассажирских перевозок РЖД Елены Раковой, сейчас в России сформировано около 40 туристских железнодорожных маршрутов. Из них половина приходится на регионы Северо-Запада.

«Турпоезда – это отели на колесах, которые ночью в пути, а к утру привозят путешественников в новый город. Маршруты могут быть разными: однодневными и длиной в неделю, событийными и круизными, включающими посещение нескольких регионов. Мы наблюдаем стабильный рост спроса на такой формат. По итогам 2022 года количество перевезенных туристов составило 350 тысяч, в этом году ожидается увеличение на 10%.

Хорошо развиваются карельские маршруты (один из самых популярных – “Рускеальский экспресс”). Неизменной популярностью пользуются турпоезда, связанные с Петербургом. Культура, природа и гастрономия – вот составляющие хорошего маршрута. И в регионах Северо-Запада все это есть», - отметила Елена Ракова.

29 июня из Петербурга в Самарскую область отправится новый событийный турпоезд – на 50-й фестиваль имени Валерия Грушина. В рамках программы маршрута пассажиры посетят основные концертные площадки знаменитого Грушинского фестиваля и осмотрят достопримечательности города Тольятти.

/TOURBUS.RU

