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22 июня
Сангаджи Тарбаев: «Ситуация в Крыму форс-мажорная»
Депутаты просят правительство поддержать крымскую туротрасль
Комитет Госдумы по туризму на заседании в четверг поддержал просьбу Госсовета Крыма обратиться в правительство РФ за поддержкой туристической отрасли республики, - сообщает сегодня «Интерфакс».
Соответствующее письмо от Госсовета Крыма зачитала на заседании комитета его зампред Татьяна Лобач.
Она сообщила, что снижение туристического потока в Республике Крым за 2022 год по сравнению с предыдущим периодом оценивается как 30%, и при этом для предприятий малого и среднего бизнеса снижение туристического потока и загрузки достигли 50%.
Основной причиной этого стала приостановка авиасообщения, сказала г-жа Лобач. По ее словам, сейчас раннее бронирование не превышает 5% от уровня 2022 года, что не позволяет организациям в сфере туризма получить оборотные средства.
"Госсовет просит с учетом изложенного инициировать рассмотрение возможности возмещения выпадающих доходов бюджетов республики Крым и бюджетов муниципальных образований республики Крым из федерального бюджета в случае, если они снизят ставку земельного и имущественного налога", — зачитала депутат.
Татьяна Лобач отметила, что, по информации муниципальных образований Крыма, только сумма арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности для видов разрешенного использования земельных участков, входящих в группы гостиничное обслуживание, отдых, рекреация в 2023 году должна составить 910 млн руб.
В случае, если Крым и Севастополь пойдут на такую меру поддержки и снизят земельный налог и налог на имущество, то они просят компенсировать эту сумму из средств федерального бюджета, пояснила зампредседателя комитета. По ее словам, речь идет временных мерах.
"Прошу обратиться в правительство и может, нам окажут такую поддержку", — сказала г-жа Лобач.
"Мы обязаны поддержать, тем более что ситуация форс-мажорная. Комитет полностью ваш поддерживает", — сказал глава комитета Сангаджи Тарбаев.
/TOURBUS.RU
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