В валюте путевки в Турцию подешевели, в рублях - подорожали

Как сообщает сегодня RTN, несмотря на то, что цены на отдых в Турции стабилизировались и в валютном эквиваленте оказались даже ниже уровня 2022 года, конечная стоимость туров для россиян все равно выше прошлогодней из-за ослабления рубля. Тем не менее, как рассказали RTN туроператоры, спрос растет по мере приближения пика сезона, а Турция, как и все прошлые годы, лидирует по объему продаж с большим отрывом.

«Средний показатель по Анталийскому побережью составляет 1033 евро на человека вместо прошлогодних 1123, по Эгейскому – 970 евро вместо 1134», – рассказала RTN руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.

По ее словам, подавляющая часть россиян едут на Анталийское побережье – 87,8%, еще 12,2% выбирают Эгейское море.

«Показатели продаж июня более чем в 1,5 раза опережают прошлогодние в этом же месяце. Средний чек на двоих в долларах ниже, чем годом ранее – $2900 против $3200», – подтвердила руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова. У этого оператора 94% туристов выбирают Анталью, 4% – Даламан, 2% – Бодрум.

Правда, для большинства туристов снижение цен в евро или долларах оказалось слабым утешением, так как курс российского рубля за год упал на 50% – с 60 рублей до 90. По данным «Слетать.ру», в прошлом году средний чек по Турции был ниже на 24%.

«Преимущественно такая разница связана с изменением курса валют, а также с ежегодным ростом цен на проживание и подорожанием перелета в составе турпакетов. Средняя стоимость отдыха на турецких курортах в 2023 году составляет 227 тыс. рублей на двоих. Самый высокий средний чек на двоих в июне наблюдается в Белеке – 360 тыс. Затем идут Фетхие – 272 тыс., Бодрум – 263 тыс., Анталья – 241 тыс., Сиде – 233 тыс. рублей», – пояснила RTN директор по продвижению «Слетать.ру» Елизавета Тимошенко.

По ее словам, туристы отдают предпочтение Анталийскому побережью, на Эгейское приходится лишь 4%. Свыше 66% заявок – в отели 5*, абсолютное большинство (89%) выбирают тип питания «ультра все включено» и «все включено».

Генеральный директор розничной сети «Магазин горящих путевок» (МГП) Сергей Агафонов сообщил RTN, что Турция продается на уровне прошлого года. «Весь апрель цены были слишком высокими. Как только после майских праздников началось массовое снижение, которое составило примерно 30% в среднем по рынку, а по отдельным объектам и больше, спрос оживился», – рассказал он.

Сейчас хорошую «пятерку» в Кемере, например, Lucida Beach Hotel 5* с ultra all inclusive на неделю с вылетом Turkish Airlines в МГП можно приобрести на двоих за 128,8 тыс. рублей. Отель Palm Wings Kusadasi Beach Resort 5* в Кушадасах на Эгейском побережье с теми же условиями – 126 тыс. Dogan Beach Resort & Spa 3* на all inclusive – 109 тыс.

В «Слетать.ру» на долю Турции приходится 34% заявок с заездами от 22 июня до конца сезона. Лидирует по спросу Россия (38%), а замыкает тройку лидеров Абхазия (9%). Это почти полностью совпадает с картиной июня в прошлом году.

По данным туроператора Coral Travel, на втором месте по популярности после Турции – Арабские Эмираты, на третьем месте – Египет, далее – Россия и Таиланд.

В компании Fun&Sun в топе по выезду в июне также Турция, затем идут ОАЭ, Египет, Абхазия, Таиланд.

/TOURBUS.RU