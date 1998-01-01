Новости Туроператоры: Спрос на Анапу вырос на 50% Одним из факторов, сыгравших в пользу турпотока в Анапу, стала переориентация туристов из Крыма

Как сообщает АТОР, в этом году поток туристов в Анапу растет динамичней, чем в Сочи. За летний сезон прошлого года Анапу посетили более 3 млн человек. Этим летом Анапа продается в 1,5-2 раза динамичнее, чем прошлым. Спрос на регион растет активнее, чем на Сочи. И пик бронирований еще только впереди. Аналитики туристического рынка прогнозируют, что по итогам 2023 года турпоток на курорт превысит докризисный (зафиксированный в 2019 году) на 20%. В компании «Дельфин» по году прирост бронирований туров в Анапу составляет 50%, бронирования на июль и август в 2 раза превышают значения аналогичного периода прошлого года. По итогам года в компании рассчитывают на 50–60% рост. «После ухода международных систем бронирования многие отели обратились к федеральным туроператорам, мы продолжаем расширять ассортимент заключать контракты с отелями в Анапском районе», – говорят в пресс-службе «Интуриста», отмечая, что на июль и август Анапу стали бронировать на 50% чаще, чем в прошлом году. В компании Fun&Sun бронировать Анапу стали в два раза чаще. А Национальный туроператор Алеан фиксирует прирост бронирований по июлю на 70%, по августу – на 84%. Более того, загрузка стала чуть более равномерной. «В этом году более плавная загрузка по сезону: нет кэшбека, из-за которого июнь был «битком», а июль провалился», – говорит гендиректор сетей «Ателика» и «Дивный мир» Алексей Высоканов. Одним из факторов, сыгравших в пользу турпотока в Анапу, стала переориентация туристов из Крыма. «Из-за закрытых аэропортов сейчас достаточно сложная логистика на несколько курортов, больше всего страдает Крым – туда добираться теперь особенно долго. Поэтому часть аудитории – в частности, семьи с детьми, которые ранее любили отдыхать, к примеру, на песчаных пляжах Феодосии и Евпатории, переориентировались на Анапу», – говорят в компании «Алеан». Кроме того, как ранее неоднократно подчеркивал вице-президент АТОР, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, в 2023 году туристы уже привыкли к логистике в Анапу, планируют путешествия без учета авиатранспорта и не откладывают бронирования в ожидании открытия авиасообщения. Одним из негативных факторов для Анапы в этом сезоне стали погодные условия: недавно прошли ливни. Кроме того, море в Анапе уже зацвело, что отпугивает от курорта часть потенциальной аудитории. Но главная сложность сезона – нехватка железнодорожной перевозки. Из-за закрытого аэропорта туристы сейчас добираются в Анапу преимущественно на собственном транспорте, либо поездом. Недавно в РЖД заявили об увеличении количества рейсов поездов на Юг России в 2 раза на летний сезон, назначены дополнительные поезда из ряда регионов. Однако нехватка билетов все равно ощущается. «Основная проблема – со скоростными фирменными поездами. Билеты на них очень сложно «поймать». Ситуация с поездами, которые идут долго, полегче», – отмечают в компании «Дельфин». Ситуация с перевозкой усугубляется тем, что трендом этого сезона в Анапе стало сокращение глубины продаж. Она составляет всего около 2 недель. Таким образом, туристы начинают искать билеты на поезда не заранее, а фактически перед заездом. Многие туристы этим летом предпочитают приезжать на отдых в Анапу на собственном автотранспорте. Для тех, у кого такой возможности нет, туроператоры предлагают альтернативные варианты. Так, например, Fun&Sun второй год реализует автобусные туры в Анапу. Аналогичное предложение скоро появится на сайте «Интуриста». В сравнении с прошлым годом отели Анапы подорожали в среднем на 10%. В редких случаях цены выросли до 20%. Некоторые отельеры снизили расценки в сравнении с прошлым годом. Но в данном случае речь идет в основном об отелях, не работающих по системе «все включено» и объектах без инфраструктуры. /TOURBUS.RU

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