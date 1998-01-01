Чаще всего маленькие туристы болеют в Турции, Таиланде и ОАЭ

Эксперты «Альфа Страхования» выяснили географию и причины обращений за медпомощью туристов с детьми

Эксперты компании «Альфа Страхование» выяснили, в каких странах юным путешественникам чаще всего требовалась медицинская помощь. Турция, Таиланд и ОАЭ – в лидерах по количеству обращений.

Турция сохраняет лидерство на протяжении нескольких лет – она была в топе и в 2022 г., лидирует и сейчас. Всего на Турцию приходится 34% всех обращений по причине детских заболеваний. На втором месте в текущем году Таиланд (19%), а на третьем – Эмираты (7%).

Замыкают пятерку Израиль и российские курорты – по 5%.

Также в десятке лидеров по количеству обращений туристов с детьми в 2023 г. Индонезия, Болгария, Грузия, Египет и Сербия.

Страна Доля обращений по детским заболеваниям, (%) Турция 34% Таиланд 19% ОАЭ 7% Израиль 5% Россия 5% Индонезия 3% Грузия 3% Болгария 3% Египет 2% Сербия 2%

Причиной более половины обращений клиентов становятся, конечно, простудные заболевания. Чаще всего они связаны как с переменой климата, так и с использованием кондиционеров в номерах отелей. На втором месте по частоте обращений находятся кишечные расстройства (15%), которые в летние месяцы достигают пиковых значений и нередко становятся причиной госпитализаций.

Детский травматизм на отдыхе (6%) занимает третье место. Чаще всего дети получают ушибы и растяжения, реже – переломы конечностей.

Причина обращений по страховому полису Показатель (в процентном соотношении, %) Воспалительные заболевания дыхательных путей 54% Расстройство пищеварения 15% Травмы 6%

Аналитики компании отмечают, что количество обращений после пандемии существенно возросло. В первую очередь, это связано с ростом количества туров с детьми.

/TOURBUS.RU

Фото: pinterest.com