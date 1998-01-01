Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
21 июня
Чаще всего маленькие туристы болеют в Турции, Таиланде и ОАЭ

Эксперты «Альфа Страхования» выяснили географию и причины обращений за медпомощью туристов с детьми


 

Эксперты компании «Альфа Страхование» выяснили, в каких странах юным путешественникам чаще всего требовалась медицинская помощь. Турция, Таиланд и ОАЭ – в лидерах по количеству обращений.

 

Турция сохраняет лидерство на протяжении нескольких лет – она была в топе и в 2022 г., лидирует и сейчас. Всего на Турцию приходится 34% всех обращений по причине детских заболеваний. На втором месте в текущем году Таиланд (19%), а на третьем – Эмираты (7%).

Замыкают пятерку Израиль и российские курорты – по 5%.

Также в десятке лидеров по количеству обращений туристов с детьми в 2023 г. Индонезия, Болгария, Грузия, Египет и Сербия.

 

Страна

Доля обращений по детским заболеваниям, (%)

Турция

34%

Таиланд

19%

ОАЭ

7%

Израиль

5%

Россия

5%

Индонезия

3%

Грузия

3%

Болгария

3%

Египет

2%

Сербия

2%

 

Причиной более половины обращений клиентов становятся, конечно, простудные заболевания. Чаще всего они связаны как с переменой климата, так и с использованием кондиционеров в номерах отелей. На втором месте по частоте обращений находятся кишечные расстройства (15%), которые в летние месяцы достигают пиковых значений и нередко становятся причиной госпитализаций.

Детский травматизм на отдыхе (6%) занимает третье место. Чаще всего дети получают ушибы и растяжения, реже – переломы конечностей. 

 

Причина обращений по страховому полису

Показатель (в процентном соотношении, %)

Воспалительные заболевания дыхательных путей

54%

Расстройство пищеварения

15%

Травмы

6%

 

Аналитики компании отмечают, что количество обращений после пандемии существенно возросло. В первую очередь, это связано с ростом количества туров с детьми. 

/TOURBUS.RU

 

Фото: pinterest.com


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 