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21 июня
Чаще всего маленькие туристы болеют в Турции, Таиланде и ОАЭ
Эксперты «Альфа Страхования» выяснили географию и причины обращений за медпомощью туристов с детьми
Эксперты компании «Альфа Страхование» выяснили, в каких странах юным путешественникам чаще всего требовалась медицинская помощь. Турция, Таиланд и ОАЭ – в лидерах по количеству обращений.
Турция сохраняет лидерство на протяжении нескольких лет – она была в топе и в 2022 г., лидирует и сейчас. Всего на Турцию приходится 34% всех обращений по причине детских заболеваний. На втором месте в текущем году Таиланд (19%), а на третьем – Эмираты (7%).
Замыкают пятерку Израиль и российские курорты – по 5%.
Также в десятке лидеров по количеству обращений туристов с детьми в 2023 г. Индонезия, Болгария, Грузия, Египет и Сербия.
Причиной более половины обращений клиентов становятся, конечно, простудные заболевания. Чаще всего они связаны как с переменой климата, так и с использованием кондиционеров в номерах отелей. На втором месте по частоте обращений находятся кишечные расстройства (15%), которые в летние месяцы достигают пиковых значений и нередко становятся причиной госпитализаций.
Детский травматизм на отдыхе (6%) занимает третье место. Чаще всего дети получают ушибы и растяжения, реже – переломы конечностей.
Аналитики компании отмечают, что количество обращений после пандемии существенно возросло. В первую очередь, это связано с ростом количества туров с детьми.
/TOURBUS.RU
Фото: pinterest.com
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