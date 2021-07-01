Новости Туроператоры: Спрос на летнюю Грецию растет Получение греческого Шенгена стало занимать больше времени, но оформить его несложно

Как сообщает сегодня RTN, с приходом высокого летнего сезона получение шенгенской визы в Грецию стало занимать больше времени, чем весной. По словам туроператоров, сейчас подавать документы на визу нужно как минимум за две недели до поездки, иначе есть риск не успеть. «Раньше мы также говорили туристам, что надо закладывать на визу 14 дней, но на ее оформление обычно требовалась всего неделя. А сейчас надо подавать документы не меньше, чем за две недели», – сообщил RTN генеральный директор компании «Пантеон» Анатолий Гаркушин. Генеральный директор компании «Амботис» Виталий Стаматов подтвердил, что с визами проблем не возникает, если подавать документы заранее и соблюдать все требования: «Если документы оформлены правильно, то и отказов нет, выдают стабильно. Бывает, что и в неделю укладываемся, но все же лучше подаваться за две. Сейчас спрос на визы стал выше, так как ранее полученный шенген у многих уже закончился». Как отметил г-н Гаркушин, по сравнению с весной спрос на направлении вырос примерно на 30%, подросли объемы и по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Востребован отдых на островах – Кос, Родос, Крит, Миконос, чуть реже в запросах встречается Корфу. На материке традиционно популярен полуостров Кассандра. Глубина продаж – от месяца до двух, то есть стабильно продается практически все лето. «Понятно, что сейчас в Греции отдыхают люди без детей и готовые дорого заплатить за поездку. Это уже не семейный отдых – на семью выйдет слишком дорого, а несколько пересадок для детей, особенно маленьких, тоже не вариант. В то же время отель 5* в Лутраки на двоих будет стоить всего от 87 тысяч рублей, то есть даже дешевле, чем билет на одного», – говорит Анатолий Гаркушин. Г-н Стаматов согласен, что Греция почти не подорожала, некоторые гостиницы подняли тарифы на 2-5%. По его словам, у россиян востребованы в основном отели 4-5*. Как правило, туристы летят в страну со стыковками, используя хабы в Белграде, Стамбуле, Дубае, Ереване. Также востребован перелет в турецкий Бодрум, откуда до греческих островов ходят паромы. «Прошлым летом у людей был шок из-за стоимости перелета и неуверенности по поводу получения шенгенских виз, также всех напрягало отсутствие прямой перевозки. Когда мы поставили перелет через Армению, никто не знал о таких рейсах, а сейчас все охотно пользуются любыми вариантами перевозки. Да и в целом привыкли к дорогим авиабилетам с пересадкой», – подчеркнул г-н Гаркушин. Например, перелет на Крит 30 июня с возвращение 8 июля обойдется в 180 тысяч рублей на человека на рейсах Emirates и в 100 тысяч на EgyptAir. При этом в обоих случаях речь идет о двух стыковках. С одной стыковкой перелет выйдет еще дороже. На отдельные даты билеты можно найти от 75 тысяч рублей на человека. Но на острова Родос и Кос выгоднее всего добираться из Бодрума на пароме. Перелет в Бодрум стоит от 45 до 60 тысяч рублей, паром обойдется порядка 30-50 евро. «Это реально один из самых выгодных вариантов, им часто пользуются, тем более плыть всего около часа. Плюс наземное обслуживание стоит от 50 тысяч рублей на человека в хорошем отеле», – уточнил Виталий Стаматов.

/TOURBUS.RU





Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка