Минэкономразвития РФ: Китай предоставит список туроператоров для начала безвизовых поездок в течение двух недель

В Минэкономразвития рассчитывают получить от Министерства культуры и туризма Китая список китайских туроператоров для перезапуска соглашения о безвизовых групповых поездках в течение двух недель, сообщает сегодня пресс-служба экономического ведомства и «Интерфакс».

Как уточняется, договоренность об этом была достигнута на заседании подкомиссии по сотрудничеству в области туризма Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось на этой неделе в китайском городе Хэйхэ.

Российскую делегацию возглавил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков. Сопредседателем китайской части подкомиссии выступил заместитель министра культуры и туризма Китая Лу Инчуань. Особое внимание на встрече было уделено возобновлению безвизовых туристических обменов.

«В рамках запуска соглашения о безвизовых групповых туристических поездках, подписанного 29 февраля 2000 года, стороны проинформировали друг друга о состоянии готовности к приему безвизовых групп.

По итогам встречи стороны договорились о предоставлении российской стороне списка китайских туроператоров в течение двух недель. Такой подход позволит запустить групповое безвизовое сообщение между двумя странами летом текущего года», — говорится в сообщении.

«Для обеспечения роста взаимных туристических потоков с целью достижения допандемийных показателей необходимо как можно скорее восстановить групповые безвизовые обмены между нашими странами, обеспечить стабильность использования китайской платежной системы Union Pay в России, а также продолжить тесное взаимодействие между бизнесом наших стран – туроператорами, агентствами и потенциальными инвесторами в туристическую инфраструктуру», — цитирует пресс-служба г-на Вахрукова.

Ранее в Минэкономразвития заявляли, что ожидают перезапуска безвизовых поездок в июле. Речь идет о путешествиях, которые будут организовывать по межправительственному соглашению туроператоры как из Российской Федерации, так и из КНР.

Туристы из Китая и России смогут в течение 15 дней пользоваться безвизовым режимом на территории страны пребывания, - отмечает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU