Cергей Ромашкин: Сочи и Крым снижают цены

Спрос на летний отдых в Сочи был ажиотажным во время акций раннего бронирования, однако гостиницы не получили ожидаемой загрузки на лето и сейчас вынуждены снижать цены до уровня прошлогодних, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, которого цитирует «Интерфакс».

"Поскольку мы сравниваем показатели год к году, то июнь прошлого года был продан с туристическим кешбэком. В начале 2023 года мы видели очень хороший спрос на Черноморское побережье, поэтому отели завышали цены, некоторые объекты подорожали на 25%.

Однако в этом году загрузка оказалась на 7-8% ниже прошлогодней, и в июне многие гостиницы снизили цены и на текущий месяц, и на июль-август", — рассказал он.

Как отметил г-н Ромашкин, в феврале Сочи продавался на 15% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Сейчас дисконт сокращается: рост цен по сравнению с прошлым годом сейчас составляет всего 5%.

"Думаю, что в среднем цены этим летом стоимость размещения в Сочи будет на уровне прошлого года. Средний чек на проживание в гостинице курорта составляет 4-4,5 тыс. рублей на человека на 10 дней", — отмечает эксперт.

По словам г-на Ромашкина, спрос на объекты размещения в Сочи распределяется следующим образом: 70% путешественников выбирают гостиницы 2-3*, 25% и 5% — отели 4* и 5* соответственно.

Цены на размещение в отелях Крыма ниже на 20%, чем годом ранее из-за снижения спроса, однако южный берег полуострова загружается хорошо, и ближе к концу лета загрузка отелей может достичь прошлогодних показателей, сообщил также Сергей Ромашкин.

"Цены на размещения в отелях Крыма примерно на 20% ниже, чем год назад. Пока мы наблюдаем снижение турпотока на 25%, причем этот показатель фиксировался по всем месяцам.

Остались настоящие любители Крыма. В большей степени грузится южный и восточный берег Крыма – это Ялта, Алупка, Судак, Алушта, Коктебель. Я не исключаю, что в июле-августе южный берег выйдет на показатели прошлого года, но только на короткое время пика сезона", — пояснил он.

Как отметил г-н Ромашкин, туристы отдают предпочтение курортам, которые ближе к Крымскому мосту из-за транспортной доступности, поскольку в Севастополь, Евпаторию ехать на два-два с половиной часа дольше.

В прошлом году турпоток на полуостров снизился до 6,3 млн человек против 9,5 млн в 2021 году.

/TOURBUS.RU