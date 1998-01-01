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21 июня
Cергей Ромашкин: Сочи и Крым снижают цены
Гендиректор туроператора "Дельфин" рассказал о ситуации на черноморских курортах
Спрос на летний отдых в Сочи был ажиотажным во время акций раннего бронирования, однако гостиницы не получили ожидаемой загрузки на лето и сейчас вынуждены снижать цены до уровня прошлогодних, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, которого цитирует «Интерфакс».
"Поскольку мы сравниваем показатели год к году, то июнь прошлого года был продан с туристическим кешбэком. В начале 2023 года мы видели очень хороший спрос на Черноморское побережье, поэтому отели завышали цены, некоторые объекты подорожали на 25%.
Однако в этом году загрузка оказалась на 7-8% ниже прошлогодней, и в июне многие гостиницы снизили цены и на текущий месяц, и на июль-август", — рассказал он.
Как отметил г-н Ромашкин, в феврале Сочи продавался на 15% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Сейчас дисконт сокращается: рост цен по сравнению с прошлым годом сейчас составляет всего 5%.
"Думаю, что в среднем цены этим летом стоимость размещения в Сочи будет на уровне прошлого года. Средний чек на проживание в гостинице курорта составляет 4-4,5 тыс. рублей на человека на 10 дней", — отмечает эксперт.
По словам г-на Ромашкина, спрос на объекты размещения в Сочи распределяется следующим образом: 70% путешественников выбирают гостиницы 2-3*, 25% и 5% — отели 4* и 5* соответственно.
Цены на размещение в отелях Крыма ниже на 20%, чем годом ранее из-за снижения спроса, однако южный берег полуострова загружается хорошо, и ближе к концу лета загрузка отелей может достичь прошлогодних показателей, сообщил также Сергей Ромашкин.
"Цены на размещения в отелях Крыма примерно на 20% ниже, чем год назад. Пока мы наблюдаем снижение турпотока на 25%, причем этот показатель фиксировался по всем месяцам.
Остались настоящие любители Крыма. В большей степени грузится южный и восточный берег Крыма – это Ялта, Алупка, Судак, Алушта, Коктебель. Я не исключаю, что в июле-августе южный берег выйдет на показатели прошлого года, но только на короткое время пика сезона", — пояснил он.
Как отметил г-н Ромашкин, туристы отдают предпочтение курортам, которые ближе к Крымскому мосту из-за транспортной доступности, поскольку в Севастополь, Евпаторию ехать на два-два с половиной часа дольше.
В прошлом году турпоток на полуостров снизился до 6,3 млн человек против 9,5 млн в 2021 году.
/TOURBUS.RU
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