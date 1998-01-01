Правительство Египта одобрило выдачу иностранцам пятилетней мультивизы

Правительство Египта одобрило выдачу иностранцам многократной визы сроком на 5 лет в рамках маркетингового плана, направленного на увеличение ежегодного количества туристов в стране до 30 млн к 2028 году, сообщают сегодня издания Sky News Arabia и RTN.

Новая виза позволяет ее владельцу находиться на территории Египта в течение 90 дней за поездку. Стоимость визы – $700. Эксперты ожидают, что прибыль от новой визовой программы составит от $700 млн до $1 млрд в течение следующих пяти лет, пишет издание.

Как сообщалось, в апреле 2023 года Египет принял 1,35 млн иностранных туристов, что является рекордным показателем за один месяц для страны. За первые пять месяцев этого года в Египет приехало более 7 млн иностранных гостей, к концу года это число может увеличиться до 15 млн, а в 2024 году количество туристов может составить 18-20 млн человек.



Сейчас однократную визу в Египет можно получить онлайн за $25, она позволяет находиться в стране до 30 дней. Стоимость 90-дневной многократной визы – $60, максимальный срок пребывания также ограничен месяцем.

«История с новой пятилетней визой за 700 долларов – явно не для туристов. Возможно, такой тип визы подойдет для тех, у кого в Египте личные и семейные интересы, или эти люди занимаются мелким бизнесом наподобие закупки товаров и часто ездят в Каир.

Но это точно не туристическая история.

В лучшем случае турист из России приедет в Египет раз в год, на практике эта частота еще меньше. Настоящие фанаты отдыха в Египте, конечно же, есть, но вряд ли даже такие адепты этой страны путешествуют туда по пять и более раз в год», – отмечают между тем эксперты АТОР.

Напомним, что ранее в конце мая Палата представителей Египта (аналог российской Госдумы) одобрила поправки в национальный закон о развитии ресурсов (принят в 1984 году), предусматривающие введение специального сбора при выезде из страны для всех категорий путешественников, включая туристов. Сумма сбора составит 100 египетских фунтов для всех лиц, покидающих страну.

Однако сумма выездного сбора для выезда иностранцев, въехавших в Египет в качестве туристов в пяти основных туристических мухафазах (провинциях) – Красное море, Южный Синай, Луксор, Асуан и Марса-Матрух – составит только 50 египетских фунтов (примерно 130 рублей). Но при вылете из Каира сумма сбора будет 100 фунтов (около 260 рублей).

Выездной сбор будет уже включен в стоимость авиабилета, то есть отдельно никто его уплачивать не будет. От уплаты сбора будут освобождены египетские и иностранные водители грузовиков, автобусов и других транспортных средств, регулярно пересекающих границу.

/TOURBUS.RU

Фото: www.piqsels.com

