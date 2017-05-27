Туроператоры: Спрос на Индонезию может вырасти на 30-50%

Как сообщает сегодня АТОР, по итогам первых четырех месяцев 2023 года, согласно официальной индонезийской статистике, страну посетили 68 668 туристов из России, из них в апреле приехали 11 619 человек.

Полученные значения говорят о полном восстановлении турпотока к допандемийным значениям за указанный период. Для сравнения: в 2019 году за первые 4 месяца Индонезию посетили 60 529 туристов из России, а за первые 4 месяца 2020 года страна приняла 61 160 россиян.

Статистические данные за май еще не опубликованы, но туроператоры, вспоминая продажи, уверены в хороших результатах. Что до июньских продаж и летних в целом, то эксперты ожидают заметного роста спроса, вызванного полной отменой ковидных ограничений. Напомним, с 9 июня туристам для въезда в Индонезию больше не нужен сертификат вакцинации.

Эффект от отмены ковидных ограничений эксперты оценивают по-разному, обозначая в качестве прогнозных значения от 10% – по мнению «Русского Экспресса», 20 - 40% по прогнозам PAC Group и Ambotis Holidays и до 30-50% по прогнозам ICS Travel Group.

В числе причин активизации турпотока эксперты обозначают хороший информационный фон, вызванный отменой ограничений, а также открывшуюся возможность усиливать свои позиции на направлении.

«Снятие последних ковидных ограничений – отличный инфоповод для напоминания о направлении. Это позитивно отразится на турпотоке», – отметили в пресс-службе ANEX Tour.

В компании ПАКС говорят, что снятие последнего ковидного ограничения, которое мешало более стабильному росту турпотока, в первую очередь повлияет на планы туроператоров, которые работают на направлении.

«Сейчас у нас «развязаны руки». В случае, если не произойдет никаких природных или политических катаклизмов, мы рассмотрим вариант увеличения гарантированной перевозки на Бали. Сейчас у нас блоки мест на рейсах Qatar Airways», – рассказала заместитель генерального директора по продвижению компании ПАКС Любовь Чучмаева.

Текущие продажи туроператоры характеризуют как стабильные и высокие. Многие гостиницы на Бали уже на стопе на июль-август. Это, например, отели Merusaka Nusa Dua, Hard Rock Kuta, Melia Bali, Grand Hyatt, Nusa Dua, Pita Maha. Отдых на Бали бронируют не только турпакетом – отдельно гостиницы берут тоже охотно.

Россияне выбирают гостиницы разных ценовых категорий на Бали, но заметный перевес – в сторону высокоуровневых средств размещения.

«В основном бронируются отели сегмента выше среднего, часто запрашивают виллы в отелях для отдыха большой семьи или компании», – уточнили в «Русском Экспрессе».

Едут на Бали в основном семейные пары и семьи с детьми, проводят там в среднем от 11 до 15 ночей. Максимальное по продолжительности отдыха бронирование на летний сезон на данный момент составляет 49 дней, сообщили в ICS Travel Group.

Отдыхают не только на пляжах Бали, но и комбинируют пляж с Убудом, спросом пользуются и программы, включающие посещение нескольких стран – Куала Лумпур + Бали и связка 3 направлений – Малайзия-Индонезия-Сингапур, сориентировали в ПАКС.

«Сейчас активно бронируют период заездов сентябрь-октябрь. Так как лето уже было забронировано ранее, зимой-весной. Наблюдается большая глубина продаж – 5-6 месяцев, что связано с устойчивым спросом на отдых в Индонезии у туристов со всего мира», – говорят в ANEX Tour.

Максимальная глубина продаж достигает февраля, сообщили в Ambotis Holidays. Растет количество россиян, желающих встретить Новый год на Бали.



Отсутствие прямого авиасообщения, говорят туроператоры, не оказывает резко негативного влияния на турпоток в Индонезию, хотя, безусловно, наличие прямых рейсов станет дополнительным стимулом для туристов.

Напомним, что в ходе ПМЭФ-2023 гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что перевозчик планирует полететь на Бали осенью этого года – в сентябре-октябре.

/TOURBUS.RU