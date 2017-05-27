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20 июня
Туроператоры: Спрос на Индонезию может вырасти на 30-50%
Эксперты оценивают влияние на турпоток окончательной отмены властями Индонезии антикоронавирусных ограничений
Как сообщает сегодня АТОР, по итогам первых четырех месяцев 2023 года, согласно официальной индонезийской статистике, страну посетили 68 668 туристов из России, из них в апреле приехали 11 619 человек.
Полученные значения говорят о полном восстановлении турпотока к допандемийным значениям за указанный период. Для сравнения: в 2019 году за первые 4 месяца Индонезию посетили 60 529 туристов из России, а за первые 4 месяца 2020 года страна приняла 61 160 россиян.
Статистические данные за май еще не опубликованы, но туроператоры, вспоминая продажи, уверены в хороших результатах. Что до июньских продаж и летних в целом, то эксперты ожидают заметного роста спроса, вызванного полной отменой ковидных ограничений. Напомним, с 9 июня туристам для въезда в Индонезию больше не нужен сертификат вакцинации.
Эффект от отмены ковидных ограничений эксперты оценивают по-разному, обозначая в качестве прогнозных значения от 10% – по мнению «Русского Экспресса», 20 - 40% по прогнозам PAC Group и Ambotis Holidays и до 30-50% по прогнозам ICS Travel Group.
В числе причин активизации турпотока эксперты обозначают хороший информационный фон, вызванный отменой ограничений, а также открывшуюся возможность усиливать свои позиции на направлении.
«Снятие последних ковидных ограничений – отличный инфоповод для напоминания о направлении. Это позитивно отразится на турпотоке», – отметили в пресс-службе ANEX Tour.
В компании ПАКС говорят, что снятие последнего ковидного ограничения, которое мешало более стабильному росту турпотока, в первую очередь повлияет на планы туроператоров, которые работают на направлении.
«Сейчас у нас «развязаны руки». В случае, если не произойдет никаких природных или политических катаклизмов, мы рассмотрим вариант увеличения гарантированной перевозки на Бали. Сейчас у нас блоки мест на рейсах Qatar Airways», – рассказала заместитель генерального директора по продвижению компании ПАКС Любовь Чучмаева.
Текущие продажи туроператоры характеризуют как стабильные и высокие. Многие гостиницы на Бали уже на стопе на июль-август. Это, например, отели Merusaka Nusa Dua, Hard Rock Kuta, Melia Bali, Grand Hyatt, Nusa Dua, Pita Maha. Отдых на Бали бронируют не только турпакетом – отдельно гостиницы берут тоже охотно.
Россияне выбирают гостиницы разных ценовых категорий на Бали, но заметный перевес – в сторону высокоуровневых средств размещения.
«В основном бронируются отели сегмента выше среднего, часто запрашивают виллы в отелях для отдыха большой семьи или компании», – уточнили в «Русском Экспрессе».
Едут на Бали в основном семейные пары и семьи с детьми, проводят там в среднем от 11 до 15 ночей. Максимальное по продолжительности отдыха бронирование на летний сезон на данный момент составляет 49 дней, сообщили в ICS Travel Group.
Отдыхают не только на пляжах Бали, но и комбинируют пляж с Убудом, спросом пользуются и программы, включающие посещение нескольких стран – Куала Лумпур + Бали и связка 3 направлений – Малайзия-Индонезия-Сингапур, сориентировали в ПАКС.
«Сейчас активно бронируют период заездов сентябрь-октябрь. Так как лето уже было забронировано ранее, зимой-весной. Наблюдается большая глубина продаж – 5-6 месяцев, что связано с устойчивым спросом на отдых в Индонезии у туристов со всего мира», – говорят в ANEX Tour.
Максимальная глубина продаж достигает февраля, сообщили в Ambotis Holidays. Растет количество россиян, желающих встретить Новый год на Бали.
Напомним, что в ходе ПМЭФ-2023 гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что перевозчик планирует полететь на Бали осенью этого года – в сентябре-октябре.
/TOURBUS.RU
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