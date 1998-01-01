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«Азимут» полетит из Уфы в Тбилиси и Тель-Авив/ Fly Arna открывает рейсы из Еревана в аэропорт «Внуково»/ Лоукостер Centrum Air полетит из Москвы в Узбекистан

«Азимут» полетит из Уфы в Тбилиси и Тель-Авив

Авиакомпания «Азимут» планирует запустить рейсы из Уфы в Тбилиси и Тель-Авив. Аэропорт Уфы в перспективе может стать хабом, сообщил председатель Совета директоров перевозчика Павел Удод во время встречи с главой Башкортостана Радием Хабировым на ПМЭФ.

«В последние годы компания увеличивает количество и географию полетов из столицы Башкортостана. Так, до конца 2023 года планируем запустить рейсы в Кемерово, Тель-Авив, а также в Тбилиси. Считаем, что эти маршруты будут востребованы жителями», – цитирует председателя Совета директоров «Азимут» пресс-служба главы республики.

По словам Павла Удода, в перспективе аэропорт Уфы может вырасти до уровня хаба.

Fly Arna открывает рейсы из Еревана в аэропорт «Внуково»

Национальный авиаперевозчик Армении Fly Arna с 8 июля открывает регулярные рейсы из Еревана в московский аэропорт "Внуково", сообщили в авиакомпании.

Полеты из международного аэропорта "Звартноц" в аэропорт "Внуково" и обратно будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Fly Arna — совместное предприятие Армянского государственного фонда интересов (ANIF) и группы Air Arabia. Бюджетная авиакомпания создана в июле 2021 года, начала полеты весной 2022 года, осуществляет рейсы в московские аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево", в Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Тбилиси, Шарм-эль-Шейх, Дели, Багдад, Кувейт.

Лоукостер Centrum Air полетит из Москвы в Узбекистан

Узбекский лоукостер Centrum Air открыл прямые рейсы из Ургенча в Москву. Также планируется запуск регулярных рейсов с 25 июня из Бухары и с 21 июня из Термеза, сообщает пресс-служба аэропорта Внуково. Полеты из городов Узбекистана запланированы трижды в неделю: из Ургенча – по понедельникам, Термеза – по средам и Бухары – по воскресеньям.

Как добавили в пресс-службе, авиакомпания Centrum Air является новым перевозчиком Узбекистана, начавшим свою деятельность на авиационном рынке с 2023 года и использующим гибкую ценовую политику. Флот авиакомпании состоит из трех самолетов Airbus 320-200 и одного Boeing B747-F.

Перевозчик осуществляет регулярные и чартерные рейсы по внутренним (Бухара, Ургенч и Термез) и зарубежным (ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Грузия, Мальдивы, Киргизия и Индия) направлениям. Базовым аэропортом компании является Международный аэропорт Ташкент.

/TOURBUS.RU