Cеверная столица подвела туристические итоги ПМЭФ-2023

В ходе форума было подписано двенадцать соглашений, имеющих непосредственное отношение к петербургской сфере туризма и гостеприимства

ХХVI Петербургский международный экономический форум прошел с 14 по 17 июня и собрал более 17 тысяч участников из 130 стран. Для сферы туризма и гостеприимства форум оказался осень плодотворным и конструктивным, - сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Северной столицы.

Ключевым отраслевым событием стала сессия «Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность», организованная Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации. На ней обсуждались перспективы восстановления отечественного и зарубежного турпотока – вызовы, приоритеты и основные направления развития.

Также в рамках ПМЭФ прошли сессии, посвященные автомобильному, медицинскому, экологическому туризму и возможностям для путешествий на территории Арктики.

«Сегодня одной из главных задач национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» является увеличение международного экспорта услуг в сфере гостеприимства. Ведь туризм – это без преувеличения двигатель экономики. С ним непосредственно связаны несколько десятков отраслей. А въездной туризм – это еще и внушительная валютная выручка, один из самых больших мультипликаторов сохранения и создания рабочих мест, эффективный инструмент народной дипломатии и “мягкой силы”.

За время пандемии в мире накоплен значительный отложенный спрос, для нас сейчас очень важно представить интересные предложения и привлечь зарубежных гостей так, чтобы, вернувшись домой, они рассказали о России и Петербурге своим друзьям и сами захотели приехать сюда еще неоднократно. Для этого мы совместно с туристским сообществом проводим активную информационную кампанию в Китае, Индии, странах СНГ, Большого Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. Речь идет о представлении туристского потенциала не только лишь Петербурга, но и комплексных маршрутов, объединяющих сразу несколько регионов, – например, в рамках проектов «Серебряного ожерелья России», «Два города – миллион впечатлений», «От рассвета до заката».

В то же время Международный центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства, созданный в Санкт Петербурге, ведет работу по подготовке отрасли к работе с иностранными туристами. Все эти аспекты обсуждались на Петербургском международном экономическом форуме, который в очередной раз подтвердил свой статус крупнейшего события делового туризма», – отметил Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга.

Г-н Корнеев стал также одним из главных спикеров дискуссии «Внутренний туризм в России: уникальные возможности и дерзкие вызовы», состоявшейся в медиагостиной издания «Аргументы и факты» в рамках мультимедийного проекта «PRO-тренды».

В свою очередь генеральный директор Конгрессно-выставочного бюро Санкт Петербурга Сергей Азаренков принял участие в сессии, посвященной проблемам экспорта и импорта в культуре. Он поделился опытом продвижения культурных брендов Северной столицы на международных туристских выставках.

В ходе ПМЭФ было подписано двенадцать соглашений, имеющих непосредственное отношение к петербургской сфере туризма и гостеприимства.

Так, соглашение Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга с туристско-рекреационным кластером «Остров фортов» направлено на развитие туристского потенциала реставрируемых в Кронштадте фортов «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый».

Северная столица и Воронежская область будут работать над увеличением взаимных турпотоков – такова цель соглашения, заключенного между Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга и Департаментом предпринимательства и торговли Воронежской области.

Еще одно соглашение Комитет по развитию туризма подписал с телекомпанией НТВ. В рамках информационного партнерства на новом тематическом телеканале «Неизвестная Россия» будет рассказано о пока не самых популярных культурно-исторических объектах и новой туристской географии Петербурга.

Конгрессно-выставочное бюро Санкт Петербурга, подведомственное Комитету по развитию туризма, заключило на полях Форума пять соглашений, направленных на развитие делового туризма, повышение квалификации сотрудников отрасли гостеприимства и реализацию проектов, связанных с перспективными рынками дружественных стран.

Четыре важных соглашения заключил Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства. Их цель – интеграция науки, образования и бизнеса.

Одно из основных – о создании консорциума, в который войдут ведущие учебные заведения Северной столицы, занимающиеся подготовкой профильных специалистов.

/TOURBUS.RU

Фото: 360tv.ru