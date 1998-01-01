Минтруд РФ опубликовал график праздничных дней в 2024 году

Минтруд РФ подготовил проект постановления правительства, которым предлагается в следующем году на "майские праздники" отдыхать по четыре дня — с 28 апреля по 1 мая и с 9-12 мая, а новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января включительно, при этом 31 декабря будет выходным днем, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, проектом постановления предлагается следующий механизм переноса: выходные 6 (суббота) и 7 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно", — говорится в сообщении пресс-службы.

Предлагается также перенести дни отдыха с 27 апреля (суббота) на 29 апреля (понедельник), со 2 ноября (суббота) на 30 апреля (вторник), с 28 декабря (суббота) на 30 декабря (понедельник).

Таким образом, предлагается установить в будущем году следующие дни отдыха: с 1 по 8 января (сами новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года); с 23 по 25 февраля; с 8 по 10 марта; с 28 апреля по 1 мая; с 9 по 12 мая; 12 июня; с 3 по 4 ноября; с 29 по 31 декабря.

В пресс-службе добавили, что предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.

Там напомнили, что, согласно трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства.

"Если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением праздничных дней с 1 по 8 января, которые переносятся на другие дни в году", — пояснили в ведомстве.

/TOURBUS.RU