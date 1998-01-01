Завидово станет еще и горнолыжным курортом

В будущем курорт сможет принимать до 1 миллиона туристов в год

Курорт Завидово станет новой точкой притяжения для любителей горнолыжного отдыха, рассказали нам в пресс-службе управляющей компании.

Как сообщил руководитель курорта Завидово Константин Забродин, насыпь горнолыжного склона уже готова на 85 процентов. «Уже можно планировать отдых и с горными лыжами на курорте Завидово. В планах запустить работу склона в этом году», - отметил Константин Забродин.

От Москвы до Завидово можно добраться за час с небольшим, на автомобиле или электричке. Сейчас вокруг Москвы есть несколько горнолыжных курортов, но они переполнены, новые возможности Завидово разгрузят эти площадки, а сами горнолыжники, катаясь в Завидово, смогут по достоинству оценить и другие инфраструктурные плюсы курорта (в том числе комфорт размещения, современные банные и спа-комплексы).

А в стартовавшем летнем сезоне курорт серьезно расширил свои возможности размещения. Кроме уже имеющихся отеля Radisson Resort & Residences, Zavidovo, бутик-отеля «Клубный дом Завидово» в гольф-клубе, бутик-отеля банного комплекса Zavidovo Spa Village, гостиничного комплекса «Ямская слобода» и кемпинга, здесь появилась территория глэмпинга.

Это 26 небольших благоустроенных сооружений со всеми удобствами внутри, для круглогодичного проживания. Комфортный формат отдыха пользуется спросом и у семей с детьми, и у туристических компаний, и у индивидуальных гостей. Рядом – озеро и пляжная зона.

Рядом скоро откроется сыроварня: здесь отдыхающие смогут и понаблюдать за процессом изготовления сыров, и продегустировать их, а еще можно будет приобрести органическую мясную и молочную продукцию бренда «Углече Поле», ее производит агрохолдинг «АгриВолга» в Ярославской области.

Возможности спортивного досуга расширит и крытый теннисный центр с двумя кортами. Появится и больше развлечений в пляжной зоне, а также на воде (в комплексе «Акватория лета»). Молодежи будет интересно поиграть в лазертаг, страйкбол, пейнтбол.

Курорт не останавливается в своем развитии. Интенсивно идет строительство нового масштабного комплекса отелей и центра семейного отдыха. На «подкове» набережной курорта появятся еще два отеля 3* и 4* на 390 и 300 номеров, апарт-отель на 440 номеров, а также гигантский всесезонный семейный центр развлечений с конгресс-холлом и аквапарком.

Как сообщил Константин Забродин, новые отели будут запущены в эксплуатацию и начнут принимать туристов в 2025 году.

Также рядом с курортом фактически завершено строительство порта, который является главным объектом крупного транспортно-пересадочного узла в Тверской области, к ноябрю 2023 года будет завершено и возведение речного вокзала.

По оценкам руководства курорта, количество продаж речных круизов возрастет: туристам будет интересно отправляться в путешествие по воде не из Москвы через сеть шлюзов, а сразу из Завидово, также будут популярен смешанный вариант отдыха, когда часть дней отдыхающие проведут на курорте, а часть – на речных экскурсиях и прогулках по Волге. Уже в 2024 году, по ожиданиям руководства курорта, порт будет полностью функционировать.

В том же 2024 году начнется строительство прямой железнодорожной ветки из Москвы до ТПУ, с окончанием строительства в 2025-2026 году.

«Когда транспортно-пересадочный узел полностью заработает, мы ожидаем серьезное увеличение притока туристов к нам. По нашим расчетам, когда курорт обретет свою законченность, Завидово сможет принимать до 1 миллиона туристов в год», - заключил Константин Забродин.

/TOURBUS.RU