Цифровыми cтанут не только визы стран Шенгена, но и Кипра, Болгарии и Румынии

Как мы сообщали ранее, Парламент ЕС и Совет Европейского Союза в минувшую среду согласовали новое положение по введению цифровых шенгенских виз.

Как уточняет сегодня АТОР, утвержденный регламент предусматривает два основных момента: возможность подавать на визу онлайн, а также замену использующейся сейчас бумажной визовой наклейки цифровой визой в виде двумерного штрих-кода с криптографической подписью.

По заявлению Евросовета, предлагаемые инициативы упростят получение шенгенской визы с одной стороны, а с другой – усилят безопасность внутри Шенгенской зоны, например, снизив риск подделки и кражи визы.

Во-первых, заявители смогут подать заявление онлайн и оплатить визовый сбор через единую платформу ЕС независимо от страны Шенгенского соглашения, которую они хотят посетить.

Но такая возможность все же будет не у всех. Заявителям придется лично явиться в визовый центр или консульство в случае, если заявка на шенгенскую визу подается впервые и властям требуется получить биометрические данные человека, а также если биометрические данные больше недействительны. Кроме того, личное присутствие будет необходимо в случае получения нового документа, по которому путешествует заявитель.

Во-вторых, претенденты на визу смогут создать свою собственную защищенную учетную запись на платформе и получать обновления о статусе своей заявки онлайн.

В-третьих, платформа автоматически определит, какая страна Шенгена отвечает за рассмотрение заявки, в том числе, когда заявитель намерен посетить несколько стран Шенгенского соглашения.

этом у заявителей будет возможность указать, должна ли их заявка быть обработана конкретным государством ЕС в соответствии с целью поездки.

Кроме того, на визовой платформе путешественники смогут найти актуальную информацию как о краткосрочных шенгенских визах, так и о требованиях и процедурах для их получения. Например, узнать, какие необходимы подтверждающие документы, размер визового сбора, потребуется ли сдача биометрических данных и т.д. Для быстрых и простых ответов на онлайн-платформе будет функция чат-бота.

В соответствии с новыми правилами, все визы будут выдаваться в цифровом формате, с криптографической подписью, в виде 2D-штрих-кода и содержать изображение лица человека.

Появились и два важных уточнения. Цифровыми будут не только краткосрочные шенгенские визы (к ним относятся и визы под туристические поездки), но и долгосрочные визы (учеба, лечение, воссоединение семьи и т.д.).

Более того, цифровые визы также будут выдавать страны ЕС, не входящие в Шенгенскую зону. Это Болгария, Румыния, Кипр. Когда платформа заработает, переходный период для присоединения к этому проекту для всех стран ЕС составит 7 лет.

При этом, отмечают эксперты АТОР, российским туристам, планирующим поездку в Европу, пока не стоит волноваться: цифровой Шенген появится не в этом году, и даже не в следующем. Положение о цифровых шенгенских визах еще должно пройти дополнительные процедуры согласования, в том числе, должно быть одобрено всеми государствами-членами ЕС. Когда это произойдет неизвестно.

По планам Еврокомиссии, для создания и полноценного запуска цифровой визовой платформы потребуется не менее пяти лет. В мандате Совета Европы в качестве временного ориентира для обсуждения готовности к запуску системы указано 1 декабря 2026 года. Но европейские скептики считают, что эти сроки сдвинутся еще на 2-3 года вперед.

/TOURBUS.RU