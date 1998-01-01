Новости Россия и Алжир планируют увеличить ависообщение между странами По мнению экспертов, новые рейсы заинтересуют наших транзитных туристов, путешествующих в Европу

Как сообщает АТОР, Россия и Алжир намерены увеличить число прямых рейсов между странами. Об этом сообщается в опубликованной на сайте Кремля декларации об углубленном стратегическом партнерстве между странами. я. Из Москвы в Алжир (столица и страна называются одинаково) сейчас выполняется три рейса Air Algerie в неделю. Пока же Алжир вряд ли можно считать сколь-нибудь востребованным туристическим направлением для россиян, однако как транзитная точка для полетов в Европу, страна становится популярнее, - отмечают эксперты Ассоциации туроператоров. «В посольстве Алжира в Москве каждое утро можно встретить как минимум 10-15 туристов, которые подают документы на транзитную визу сроком 72 часа. Да, транзит может быть безвизовым, но только в том случае, если оба сегмента выписаны единым билетом, а сама пересадка длится не больше 24 часов. Такой вариант подходит не всем», - говорит Софья Гаврилова, коммерческий директор туроператора «Открытие». С пересадкой в Алжире летят в основном во Францию, Италию, Испанию. Выбирают этот маршрут по причине ценовой доступности. Но говорить о том, что спрос на такой вариант у организованных туристов ажиотажный в компании «Открытие» не берутся. В «ВЕДИ Групп» разделяют точку зрения коллег. Говорят, что у россиян, которые летят в европейские страны, в приоритете стыковки через Ереван и Стамбул, хотя стоимость перелета через Алжир действительно бывает ниже. «Пару раз нам удавалось ловить удачные стыковки в Париж, Милан, Барселону, Лиссабон, но в основном они у Air Algerie не такие удобные, также периодически происходят задержки рейса из Москвы. И плюс ко всему может потребоваться транзитная виза, для выхода в город тоже естественно требуется национальная виза. Это не придает популярности маршрутам в Европу со стыковкой в Алжире», - говорят в компании. Эксперты говорят, что увеличение перевозки, безусловно, расширит возможности перелета россиян до европейских стран. Прежде всего рейсы в Алжир нужны деловым туристам. «Также на бортах Air Algerie всегда можно встретить алжирцев, живущих в России и летящих в Алжир к родственникам. Особенно много таких пассажиров в праздничные периоды. Например, перед новогодними каникулами найти места на рейсах просто нереально, все билеты раскупают и заблаговременно», - вспоминает Софья Гаврилова. Если же говорить о россиянах, которые едут в Алжир с целью туризма, то их единицы. С точки зрения экскурсионной составляющей, говорят эксперты, Алжир – очень интересная страна. Здесь хранится богатейшее наследие финикийской и римской эпох, отсюда можно посещать крупнейшую пустыню мира Сахару, увидеть фантастические ландшафты. Есть возможности и для пляжного отдыха. Однако туристическая инфраструктура и сервис в стране развиты пока слабо – отелей хорошего уровня не так много, а для туристов предусмотрены ограничения. Так, например, поездки в Сахару осуществляются с местным сопровождением. А экскурсии по стране необходимо заказывать только в официальных турагентствах. Что касается пляжного отдыха, то пляжи страны уступают пляжам соседних Марокко и Туниса. Также туристам для въезда в Алжир необходимо оформить туристическую визу. Срок оформления – 3-4 недели, стоимость 4 тыс. руб. Жителям Москвы нужно подать документы в консульство самостоятельно, регионам – можно по доверенности. Для подачи документов потребуется бронь отеля, а также маршрут путешествия по Алжиру. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка