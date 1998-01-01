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19 июня
Россия и Алжир планируют увеличить ависообщение между странами
По мнению экспертов, новые рейсы заинтересуют наших транзитных туристов, путешествующих в Европу
Как сообщает АТОР, Россия и Алжир намерены увеличить число прямых рейсов между странами. Об этом сообщается в опубликованной на сайте Кремля декларации об углубленном стратегическом партнерстве между странами. я.
Из Москвы в Алжир (столица и страна называются одинаково) сейчас выполняется три рейса Air Algerie в неделю.
Пока же Алжир вряд ли можно считать сколь-нибудь востребованным туристическим направлением для россиян, однако как транзитная точка для полетов в Европу, страна становится популярнее, - отмечают эксперты Ассоциации туроператоров.
«В посольстве Алжира в Москве каждое утро можно встретить как минимум 10-15 туристов, которые подают документы на транзитную визу сроком 72 часа. Да, транзит может быть безвизовым, но только в том случае, если оба сегмента выписаны единым билетом, а сама пересадка длится не больше 24 часов. Такой вариант подходит не всем», - говорит Софья Гаврилова, коммерческий директор туроператора «Открытие».
С пересадкой в Алжире летят в основном во Францию, Италию, Испанию. Выбирают этот маршрут по причине ценовой доступности. Но говорить о том, что спрос на такой вариант у организованных туристов ажиотажный в компании «Открытие» не берутся.
В «ВЕДИ Групп» разделяют точку зрения коллег. Говорят, что у россиян, которые летят в европейские страны, в приоритете стыковки через Ереван и Стамбул, хотя стоимость перелета через Алжир действительно бывает ниже.
«Пару раз нам удавалось ловить удачные стыковки в Париж, Милан, Барселону, Лиссабон, но в основном они у Air Algerie не такие удобные, также периодически происходят задержки рейса из Москвы. И плюс ко всему может потребоваться транзитная виза, для выхода в город тоже естественно требуется национальная виза. Это не придает популярности маршрутам в Европу со стыковкой в Алжире», - говорят в компании.
Эксперты говорят, что увеличение перевозки, безусловно, расширит возможности перелета россиян до европейских стран. Прежде всего рейсы в Алжир нужны деловым туристам. «Также на бортах Air Algerie всегда можно встретить алжирцев, живущих в России и летящих в Алжир к родственникам. Особенно много таких пассажиров в праздничные периоды.
Например, перед новогодними каникулами найти места на рейсах просто нереально, все билеты раскупают и заблаговременно», - вспоминает Софья Гаврилова.
Если же говорить о россиянах, которые едут в Алжир с целью туризма, то их единицы.
С точки зрения экскурсионной составляющей, говорят эксперты, Алжир – очень интересная страна. Здесь хранится богатейшее наследие финикийской и римской эпох, отсюда можно посещать крупнейшую пустыню мира Сахару, увидеть фантастические ландшафты. Есть возможности и для пляжного отдыха.
Однако туристическая инфраструктура и сервис в стране развиты пока слабо – отелей хорошего уровня не так много, а для туристов предусмотрены ограничения. Так, например, поездки в Сахару осуществляются с местным сопровождением. А экскурсии по стране необходимо заказывать только в официальных турагентствах. Что касается пляжного отдыха, то пляжи страны уступают пляжам соседних Марокко и Туниса.
Также туристам для въезда в Алжир необходимо оформить туристическую визу. Срок оформления – 3-4 недели, стоимость 4 тыс. руб. Жителям Москвы нужно подать документы в консульство самостоятельно, регионам – можно по доверенности. Для подачи документов потребуется бронь отеля, а также маршрут путешествия по Алжиру.
/TOURBUS.RU
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