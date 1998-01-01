Сергей Корнеев: «Нужно действовать вместе, единым брендом»

В ходе ПМЭФ-2023 глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга рассказал о задачах, стоящих перед туриндустрией Северной столицы

Справиться с современными вызовами туристской отрасли можно только сообща – при плотном взаимодействии государства и бизнеса, а также развитии межрегиональных проектов.

Об этом шла речь на вчерашней сессии «Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность», прошедшей на полях Петербургского международного экономического форума и организованной Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга совместно с Министерством экономического развития РФ.

Как отметил, выступая на сессии, руководитель Рабочей группы по развитию въездного туризма Комиссии Госcовета РФ «Туризм, физическая культура и спорт», председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев, «Состояние дел в туристской отрасли Петербурга отличается от других регионов. Если где-то имеется недостаток инфраструктры, то в нашем городе сфера гостеприимства еще не восстановила допандемийную нагрузку, которая была за счет иностранного потока.

До пандемии въездной туризм являлся для нас одним из локомотивов. Достаточно сказать, что в 2019 году из 10,5 млн гостей 4,9 млн были иностранцами, при этом они принесли городу 60% оборота. В прошлом же году зарубежных туристов было 350 тысяч – это всего 8% оборота сферы туризма.

Поэтому сейчас мы ведем активную кампанию по продвижению туристского потенциала Северной столицы в Китае, Индии, странах СНГ, Большого Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. Опыт показывает, что на этих рынках не эффективно представлять города России по одному. Нужно действовать вместе, единым брендом.

Рассказать о том, как построить поездку по маршрутам «Серебряного ожерелья», как совместить посещение двух столиц и Казани, пригласить в путешествие по Петербургу, Москве и Нижнему Новгороду в рамках проекта «От рассвета до заката» – такие предложения могут быть интересны гостям из-за рубежа, которым только предстоит открыть для себя Россию».

«В то же время наша задача – подготовить сферу гостеприимства к работе с туристами из новых для нас стран. На это направлена деятельность Международного Центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства, созданного в Санкт Петербурге по инициативе президента. Рост турпотока, взаимодействие с новыми рынками, создание новых турпродуктов – наша общая задача. Мы – за большое объединение и плодотворную совместную работу», - заключил г-н Корнеев.

Отметим также, что в ходе ХХVI Петербургского международного экономического форума Конгрессно-выставочное бюро городского Комитета по развитию туризма подписало партнерские соглашения, направленные на продвижение делового и туристского потенциала Северной столицы.

Так, значимый вклад в развитие системы профессионального образования и повышения квалификации сотрудников индустрии туризма внесет новый этап сотрудничества Конгресс-бюро и петербургского Центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства.

Соглашение о развитии конгрессно-выставочной деятельности было заключено с Санкт Петербургским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которая занимается представлением интересов бизнеса из 85 субъектов страны.

Новым партнером Конгрессно-выставочного бюро стало также Уральское конгресс-бюро при Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области.

Вместе с коллегами планируется организация совместных отраслевых мероприятий, способствующих обмену опытом и увеличению количества деловых туристов.

/TOURBUS.RU