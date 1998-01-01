Первый рейс Red Sea Airlines вылетел из Шереметьево в Шарм-эль-Шейх

Как сообщает пресс-служба «Интуриста», первый рейс египетской авиакомпании Red Sea Airlines прибыл сегодня в столичный аэропорт Шереметьево в 11:55 16 июня и отправился в обратный рейс 4S 3112 в Шарм-эль-Шейх в 13:15.

Ранее авиакомпания Red Sea Airlines не летала в Россию, поэтому по традиции прибытии в «Шереметьево» рейс был встречен водной аркой.

Как сообщили в пресс-службе борт вылетел со 100%-ой загрузкой. Все места на первый и второй рейс авиакомпании Red Sea Airlines в Шарм-эль-Шейх были проданы полностью за первую же неделю после открытия продаж.

«Места на третий рейс 23 июня уже реализованы на 88%, спрос на летние туры с отдыхом на Красном море высокий», – рассказали в пресс-службе компании.

На борту были туристы не только из Москвы, но также из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара и из Уральского федерального округа. Отмечается также, что большинство туристов на рейсе – это семьи с детьми.

Кроме того, первым летним чартером в Египет в рамках рекламного тура отправились 17 турагентов из Москвы и Центрального федерального округа.

Все места на борту российских рейсов презназначены только для туристов туроператора «Интурист». В Шарм-эль-Шейхе туристов первого рейса также ждала торжественная встреча.

Стоимость тура с вылетом 23 июня на крыльях Red Sea Airlines в отель 4* с питанием «все включено» начинается от 68 тыс. рублей на двоих на 7 ночей. Включен провоз багажа до 20 кг и ручной клади до 5 кг.

По информации АТОР, согласно планам туроператора, в июне и июле 2023 года Red Sea Airlines будет летать в Шарм-эль-Шейх из Москвы два раза в неделю по вторникам и пятницам. Далее запланировано увеличение частоты до пяти раз в неделю.

В настоящий момент «Интурист» совместно с региональными аэропортами ведет согласование расширения полетной программы на курорты Египта.

Авиакомпания Red Sea Airlines была создана в Египте осенью 2021 года. На данный момент ее флот состоит из двух самолетов Boeing 737-800 в компоновке 186 кресел.

Перевозчик выполняет регулярные и чартерные рейсы, в его маршрутной сети, кроме России - Словакия, Польша, Киргизия, Узбекистан, Франция и Дания.