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16 июня
«Аэрофлот» планирует начать летать на Бали и в Гонконг
Гендиректор компании Сергей Александровский рассказал журналистам о планах по развитию маршрутной сети авиаперевозчика
"Аэрофлот" планирует осенью этого года запустить рейсы на Бали, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский. "Мы планируем полететь в Денпасар, на Бали. Работаем с авиавластями. Начало полетов на Бали — осень, сентябрь-октябрь", — заявил г-н Александровский журналистам на ПМЭФ-2023.
"И еще одно планируемое к открытию направление — Гонконг", — добавил он, - сообщает сегодня «Интерфакс».
В ближайшее время компания также планирует открыть дополнительные рейсы в разные города Китая из Красноярска, Иркутска, Владивостока. По данным на сайта компании, сейчас ее китайская маршрутная сеть состоит из рейсов в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.
"Китайскую программу будем расширять, но расширять умеренно — с ожиданием того, когда будет принят "безвиз" и когда пассажиропоток увеличится", — отметил г-н Александровский.
По его словам, компания также "не исключает" подписания кодшерингового и интерлайн соглашений "с кем-то из южноамериканских авиакомпаний".
"В целом за 2023 год группа планирует перевезти порядка 43,5 млн пассажиров, это тот план, который у нас был изначально. Хотя я сейчас по динамике вижу, что мы способны на лучший результат: динамика и первых пяти месяцев, и начала июня показывает, что группа "Аэрофлот" в целом способна превысить наши ожидания", — заявил он журналистам .
Как сообщалось, в январе-мае группа перевезла 16,6 млн человек, что на 23,5% больше, чем за тот же период годом ранее.
Отвечая на вопрос, улучшается ли на фоне роста пассажиропотока финансовое состояние группы, Александровский сказал: "Мы финансы пока не раскрываем, но можно, наверное, говорить о лучшей операционной эффективности. Кроме общего количества перевезенных пассажиров мы в публикациях об операционных результатах показываем и загрузку кресел, которая является в настоящее время исторически высокой для "Аэрофлота". В первые пять месяцев она доходила до 85%".
Когда "Аэрофлот" вернется к раскрытию финансовой отчетности, Александровский не уточнил. Пока что не публиковать ее позволяет постановление правительства, которое действует до июля, напомнил он.
"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.
/TOURBUS.RU
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