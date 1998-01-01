Минэкономразвития РФ: В этом году чартеры по России субсидироваться не будут

Между тем, ранее на программу субсидирования внутренних чартеров уже были выделены средства

Минэкономразвития в 2023 году не планирует продолжать субсидировать туристические чартерные рейсы по России. Об этом, со ссылкой на замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова, сообщают сегодня агентство «РИА Новости» и АТОР.

Источники АТОР, знакомые с ситуацией, подтверждают, что замминистра дал негативную оценку перспективам продления чартерной программы и отметил, что основным приоритетом на данный момент является строительство гостиниц и другой инфраструктуры, а не обеспечение авиаперевозки.

Также информагентства приводят слова замминистра о том, что бенефициарами программы были всего два туроператора.

Однако, как сообщал АТОР ранее, по меньшей мере один из них не получил полностью выплаты даже за программу, выполненную в прошлом году. На сегодня ситуация не изменилась.

Кроме того, представители турбизнеса напоминают, что в марте 2023 году на субсидирование туристической авиаперевозки были выделены средства из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Если несмотря на это Минэк не собирается реализовывать программу поддержки чартерной перевозки туристов, то куда пойдут деньги, выделенные целевым образом на эти цели решением Правительства РФ в соответствии с утвержденным Нацпроектом «Туризма и индустрия гостеприимства», – отмечают эксперты турбизнеса.

Несмотря на отсутствие госфинансирования, туроператор Fun&Sun, принял решение сохранить чартерные программы на Алтай и в Бурятию в этом году.

Однако с учетом отсутствия дотаций, цены на туры на этих рейсах будут выше, чем годом ранее, когда стоимость корректировалась в соответствие с условиями субсидирования.

Опрошенные АТОР туроператоры еще раз подчеркнули, что туристическая отрасль сейчас мало в чем нуждается настолько сильно, как в стабильности. Например, рассчитывая принимать туристические чартеры, региональные компании в 2022 году уже закупили дополнительное оборудование и приступили к созданию инфраструктуры, чтобы принять увеличивающийся поток туристов

/TOURBUS.RU