В Мьянме в этом году начнут принимать карты "Мир"

Сейчас ведутся переговоры о начале приема карт "Мир" еще с пятью-шестью странами, популярными у туристов

Первые трансакции по картам платежной системы "Мир" могут быть проведены в Мьянме до конца 2023 года, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития РФ, которую цитирует сегодня «Интерфакс».

"В ходе ПМЭФ-2023 планируется подписание межсистемного договора между АО "НСПК" и Мьянманским платежным союзом, что, по прогнозам, позволит уже к концу года провести пилотную трансакцию с использованием карты "Мир" в Мьянме", — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Кроме этого, Россия и Мьянма увеличивают количество корреспондентских счетов между финансовыми организациями, а также планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до конца года. "Создание независимой инфраструктуры расчётов позволит раскрыть потенциал нашего торгово-экономического сотрудничества, от наращивания поставок из России необходимых для нас продукции ТЭК и сельхозтоваров, до привлечения туристов в Мьянму", — сказал министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития. Глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") Владимир Комлев в среду сообщал, что НСПК ведет переговоры о начале приема карт "Мир" с пятью-шестью странами, популярными у российских туристов. При этом с какими конкретно странами проводится работа не уточнялось из-за высокого риска вторичных санкций в отношении партнеров НСПК.

Напомним, что Мьянма (бывшая Бирма) – государство в Юго-Восточной Азии, граничащее с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом и Таиландом. Население составляет более 60 млн человек, большинство из них – буддисты. Страна привлекает туристов многочисленными буддийскими храмами и интересной природой.

До пандемии, в 2018 году в Мьянме побывало более 3,5 млн иностранных туристов. В первом квартале 2019 года турпоток составил 1,5 млн прибытий, что на 23% больше, чем за тот же период годом ранее. Чаще всего страну посещали туристы из Китая, Таиланда, Южной Кореи, Японии, США и Франции.

Ранее Евгений Глотов, руководитель отдела маркетинга компании China Travel, отмечал в интервью нашему порталу: «Мьянма – довольно популярное направление, туда едут как индивидуальные туристы на продолжительный отдых, так и туристы из Таиланда на пару дней.

Стоит отметить, что стоимость тура в Мьянму может доходить до 6 тыс. долларов, у нас в компании туры в Мьянму делаются под запросы клиентов и носят характер "супер-VIP».

В свою очередь, Юлия Фрундина, начальник отдела Юго-Восточной Азии компании Quinta Tour, в беседе с нами отмечала: «Сезон в стране, благоприятный для путешествий, - это октябрь-март. Путешествие в эту страну выбирают люди, увлеченные желанием увидеть что-то новое, неизвестное».

/TOURBUS.RU