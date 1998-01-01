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16 июня
Традиционное роуд-шоу Санкт-Петербурга пройдет в Казахстане

Представители ведущих туроператоров и отелей Петербурга представят 21-22 июня в Алматы и Астане программы путешествий в Северную столицу


 

21-22 июня в двух крупнейших городах Казахстана – Алматы и Астане состоится роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», проводимое Комитетом по развитию туризма и Городским туристско-информационным бюро совместно с представителями индустрии гостеприимства Северной столицы.

 

В начале высокого летнего сезона представители ведущих туроператоров и отелей Петербурга представят в Казахстане программы путешествий в Северную столицу России.

 

Гостями мероприятий станут специалисты туристических компаний – турагентств и туроператоров, а также представители профильных ведомств исполнительной власти, ассоциаций, деловые и туристские средства массовой информации.

 

В программе роуд-шоу - презентации всех петербургских участников, профессиональное общение во время воркшопа, а также гала-ужин с музыкальной программой, включающей исполнение песен о Петербурге, русским балетом, блюдами петербургской кухни.

 

«В прошлом году наш город посетили более 8 миллионов туристов. Интерес гостей из Казахстана к городу на Неве остается неизменно высоким – Петербург сохраняет свой статус одного из наиболее привлекательных направлений для туристов. Мы высоко ценим гостей из вашей страны и считаем взаимодействие в сфере туризма очень перспективным.

Уверен, что участие в деловых встречах позволит познакомиться с предложениями для путешественников любых возрастов, новинками сезона, объектами новой туристской географии, а также с ярким событийным календарем Северной столицы», – отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

 

Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»:

Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга.

туроператоры «Невские Сезоны», «Тари Тур», Starliner, «Арт-Тревел», «Ладья», «Росси Тур Бизнес», «Музыка путешествий», «Русь».

отели Wawelberg Hotel St. Petersburg, Rossi Boutique Hotel&Spa, группа отелей Valka Hotels Group.

судоходная компания ASTRA Marine.

 

Программа мероприятий роуд-шоу и регистрация участия:

www.petersburg-roadshow.ru.

Регистрация для участия обязательна!

Приглашаем турагентства, туроператоров, представителей профильных ассоциаций, журналистов деловых и туристических СМИ Казахстана стать гостями роуд-шоу!

 

 


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