Эксперты: Загрузка турецких отелей начинает расти

Эксперты туристического рынка по-разному оценивают причины подорожания туров в Турцию в этом году, - сообщает сегодня RTN. Так, гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян утверждает, что турецкие отельеры подняли цены так сильно, что отпугнули российских туристов.

«Весной цены на Турцию были сильно завышены. Многие испугались туда ехать, начали искать замену, активнее выбирали Россию, Египет, ОАЭ. Сейчас турки пытаются исправить ситуацию, даже отели международных брендов объявляют скидки до 30%.

Я недавно вернулся оттуда, загрузка некоторых популярных гостиниц составляет 40-50%. Зато в соседнем отеле – 80%. Начинаем разбираться: сосед снизил цену, а этот пытается держаться и не снижает», – рассказал г-н Мкртчян на пресс-конференции.

По его словам, раннее бронирование туров на летний сезон с большими скидками, которое традиционно предлагают туроператоры в январе-марте, в этом году провалилось из-за роста цен: «Обычно туроператоры до 31 марта продают 40-45% кресел. В этом году продали 15% кресел. Раннее бронирование фактически провалилось, Турция на этом недосчиталась около миллиона россиян».

Эксперт рассказал, что некоторые завысившие цены отели даже нарочно объявляют стоп-сейлы, имея свободные номера: «Они это делают, чтобы показать, будто у них хорошие цены, хотя они завышенные. Поэтому, когда вам говорят, что в отеле нет мест, это обман. Сейчас, в июне, свободные места есть во всех 5 тысячах отелях Турции», – подчеркнул Алексан Мкртчян.

Воскан Арзуманов не видит подобных действий со стороны турецких отельеров. По его словам, туроператор получает от них в день сотни предложений со скидками. Он считает, что главная причина роста цен – падение курса рубля к евро с 65 в прошлом году до 90 в этом. «Цены отличаются от прошлогодних только из-за курса евро. Контракты на отели в Турции подписаны в евро, который в прошлом году стоил 65 рублей, в этом – 90. На ровном месте прирост в 30-50%. Турецкая «четверка» по системе «все включено» на 10 дней в июне стоит в среднем 50 тысяч рублей на человека со всеми сборами, перелетом трансферами, питанием. «Пятерку» в среднем покупают за 130-150 тысяч рублей на двоих.

И эти цены сопоставимы с ценами в российских курортных отелях. К тому же отели предлагают сейчас сотни скидок. Спрос хороший, некоторые туроператоры планируют увеличить объемы перевозки на турецком направлении на 50%», – рассказал г-н Арзуманов.

По словам эксперта, повышение цен заметно в отелях luxury-сегмента: «То, что раньше стоило 500 тысяч рублей на двоих, сейчас – 750 тысяч. И здесь как раз дело не столько в валютном курсе, сколько именно в повышении цен. А при такой цене туристы могут уже вполне выбрать другие, более экзотические направления, например, Мальдивы. Лететь дольше, но и до Турции теперь перелет занимает 5 часов».

Воскан Арзуманов добавил, что 70% продаж туроператора по Турции приходится на пятизвездочные отели, 25% – на четырехзвездочные и всего 5% – на трехзвездочные. Он считает, что это свидетельствует о доступности направления для россиян.

Алексан Мкртчян также отмечает, что сейчас, по мере приближения к пику летнего сезона, загрузка турецких отелей начинает расти. По его прогнозу, в июле-августе она будет не ниже 70%, а в пиковые даты превысит 95%. Как считает эксперт, по самым оптимистическим» прогнозам, страна может в 2023 году принять 6 млн наших туристов.

/TOURBUS.RU