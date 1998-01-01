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Сангаджи Тарбаев: Новый закон о туризме будет готов следующей весной

Глава комитета по туризму Госдумы рассказал о ходе работы над новым туристическим законодательством

Как отметил, выступая сегодня на сессии ПМЭФ-2023, посвященной развитию туризма в РФ, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Государственной Думы Сангаджи Тарбаев,

«Успех развития туротрасли будет зависеть от баланса между государством и бизнесом. Государству важно создать условия для прихода инвесторов в нужные сферы. А бизнес должен не только ставить во главу угла прибыль, но и брать на себя определенную социальную ответственность, функцию по развитию.

В то же время необходимо наладить обратную связь - создать площадку, на которой туристы могли бы напрямую влиять на рейтинги гостиниц, туроператоров, транспортных компаний.Это позволит увидеть правдивую картину состояния дел в туротрасли.

Под всем этим должен быть современный, адаптивный, прогрессивный законопроект – по сути, некий туристский кодекс, закрепляющий основные профильные понятия. Над его созданием мы сейчас работаем».

«Этот закон по формату - рамочный. Сейчас готова концепция этого закона, но мы не хотим принимать его без пакета подзаконных актов. Соответственно осень, а то и весна уйдут на разработку подзаконных актов и на основное содержание закона. В лучшем случае, принятие закона нужно ждать к весне следующего года», — сообщил спикер.

Как отметил г-н Тарбаев, в отраслевом законе планируется закрепить только основные профильные понятия, а все правовые детали вынести в подзаконные акты. «Это позволит нашим коллегам из исполнительной власти очень быстро и мобильно реагировать на те или иные изменения в туризме», — пояснил он.

Напомним, что закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» был принят в 1996 году. Ныне действующая редакция – уже 31-я за время его существования. Причем половина изменений пришлась на последние пять лет, за это время было принято 15 редакций.

В 2021 году Ростуризм начал разработку нового отраслевого закона и к концу года представил его на обсуждение. Однако после упразднения агентства в октябре 2022 года и передачи его полномочий Минэкономразвития документ практически заново начали разрабатывать в министерстве.

/TOURBUS.RU