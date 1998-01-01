Минэкономразвития: Туристам нужны транпортная доступность, парки развлечений и удобные системы платежа

Как заявил сегодня, выступая на специальной сессии ПМЭФ, посвященной развитию туризма в России, замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, задача министерства - нарастить число турпоездок по России к 2030 году до 140 млн человек.

"В 2022 году в гостиницах были размещены 73 млн человек. Если говорить про внутренний туризм, то это порядка 40 млн человек нового туристического потока.

Большую перспективу мы видим в том, чтобы обелять рынок. Мы знаем, что у нас большая серая зона, и мы хотим делать ее, серую зону более цивилизованной", - добавил г-н Вахруков

При этом Минэкономразвития сделает ставку на развитие вблизи крупных российских городов сети парков развлечений, сообщил Дмитрий Вахруков.

"Большой фактор, на который мы делаем ставку, - это развитие круглогодичных курортов и парков развлечений, которые позволили бы нам решить вопрос сезонной загрузки объектов размещения, увеличивать крылья сезона. Мы видим нашу стратегию, чтобы эти парки появлялись вблизи крупных городов, чтобы снизить транспортное плечо и расходы на поездку", - расссказал он.

«Развитие доступного сегмента отдыха - один из наших приоритетов», - подчеркнул замминистра.

Г-н Вахруков напомнил, что снижение стоимости транспортной составляющей особенно важно для развития туризма, так как до 60% в структуре расходов на турпоездку занимает транспорт. В этой связи, по его словам, большим потенциалом роста обладает автотуризм. В Минэкономразвития видят возможность удвоить число автомобильных туристических поездок к 2030 году.

Приоритетными мерами по развитию въездного туризма в РФ станут облегчение визового режима, внедрение платежных карт для туристов, повышение доступности перелетов и продвижение страны как туристического направления за рубежом.

«Первое, что мы должны сделать – это обеспечить удобный и простой въезд иностранных гостей. Это именно то, что мы сейчас делаем по групповым безвизовым поездкам, по запуску электронной визы, которую ждем в первой половине июля. Все то, что мы делаем с точки зрения развития безвизовых режимов», — отметил спикер.

По словам г-на Вахрукова, второй приоритет – обеспечение возможности рассчитываться картами для иностранных гостей. Он напомнил, что в России работает система Union Pay, но точек приема ее недостаточно.

«Поэтому мы работаем над запуском электронной карты туриста. Это система, по которой иностранный турист может забронировать тур в своей стране, а по прибытии в Россию получить пластиковую карту «Мир», которой рассчитываться и приобретать товары и услуги.

Законопроект, который запустит этот процесс, принят в первом чтении 13 июня. Делаем большую ставку на то, что окончательное принятие будет в весеннюю сессию», — добавил замминистра.

Третье направление, по его словам – повышение конкурентоспособности России с точки зрения доступности авиасообщения.

«Долететь в Россию с учетом расстояния и некоторых сборов стоит дороже, чем в другие развитые туристические дестинации. Над этим будем работать, нам здесь тоже нужна конкурентоспособность», — пояснил г-н Вахруков.

«И наконец, четвертое направление. У нас фрагментарный характер носит продвижение российского туристического продукта за рубежом. Мы видим и ценим усилия Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана по продвижению на зарубежных рынках, но централизованной работы надо продвижением бренда Россия за рубежом фактически нет.

Мы готовы сконцентрировать усилия наши, коллег, чтобы туристический бренд «Россия» стал глобальным брендом и был обеспечен системой продвижения федерального уровня», — подытожил замминистра.

Он добавил, что целевой показатель развития въездного туризма – увеличить иностранный турпоток до 16 млн человек к 2030 году. «По въездному туризму мы будем стремиться к достижению показателя в 16 млн иностранных гостей, которые не просто пересекут границу, но воспользуются услугами гостиниц, другой туристической инфраструктурой», — отметил г-н Вахруков.

/TOURBUS.RU