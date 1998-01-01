РСТ: Италия — наиболее популярное направление среди стран ЕС у российских туристов

Италия этим летом, по данным туроператоров и страховщиков, стала наиболее популярным направлением поездок российских туристов среди стран Евросоюза, сообщают пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) и «Интерфакс».

«В компании BSI Group сообщили, что Италия в этом году наиболее популярна среди европейских стран. В основном, туристы покупают экскурсионные туры в комбинации с соседними странами, чаще всего Францией, но прилет и вылет осуществляется в Рим или Милан.

На этот сегмент приходится около 80% запросов с упоминанием Италии, остальные 20% – это индивидуальные туры с отдыхом на морском побережье страны», — отмечается в сообщении.

У туроператора «Русский Экспресс» Италия также в топе запросов на летние месяцы.

«Как подчеркивают в компании, когда речь заходит об отдыхе в Европе, россияне выбирают прежде всего ее. Летают в Италию российские туристы обычно через Стамбул, Анталью, Дубай, Ереван», — отмечают в РСТ.

По данным союза, страховые компании подтверждают лидерство Италии, так как в эту страну россияне чаще всего покупают полисы страхования выезжающих за рубеж, необходимые для оформления шенгенских виз.

«По данным интернет-продаж полисов страхования, в топ-3 направлений, куда поедут отдыхать в летний сезон застрахованные в «АльфаСтрахование», вошли страны Шенгенского соглашения, Турция и Россия. Самой популярной страной зоны Шенгена является Италия.

В топ-10 также вошли Грузия, Китай, Кипр, Израиль, ОАЭ, Болгария, Армения», – говорит начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования компании Антон Колегов.

В компании «Росгосстрах» Италия также лидирует среди шенгенских стран по числу запросов на оформление полисов для выезжающих за рубеж.

Как отмечают в туркомпаниях, более 50% туристов обращаются за покупкой тура в Италию, уже имея на руках шенгенскую визу. Тем, кому требуется ее получение, туроператоры советуют начинать процедуру заранее.

«Конечно, начинать оформление надо не за неделю до вылета. Визы выпускают вполне стабильно, но нужен запас по времени, к тому же, не всегда можно найти окно для записи на ближайшие даты», — пояснила представитель BSI Group.

По данным Погранслужбы ФСБ, до пандемии в 2019 году в Италию выехало 1,36 млн российских граждан.

/TOURBUS.RU