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Etihad Airways свяжет Абу-Даби с Петербургом/ Nordwind Airlines запускает рейсы между Псковом и Минском/ Mahan Air открыла рейсы в Тегеран из Петербурга

Etihad Airways свяжет Абу-Даби с Петербургом

Авиакомпания Etihad Airways (ОАЭ) с 29 октября начнет выполнять полеты по маршруту Абу-Даби — Санкт-Петербург.

"Из аэропорта "Пулково" открывает рейсы национальный перевозчик ОАЭ — Etihad Airways. Новая авиакомпания свяжет воздушным маршрутом Санкт-Петербург и Абу-Даби", — сообщает в своем телеграм-канале ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта).

Рейсы будут выполняться три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. На маршруте авиакомпания будет использовать воздушные суда Boeing 787 Dreamliner.

Вылеты из Абу-Даби (рейс EY69) будут осуществляться в 2:45 с прилетом в Санкт-Петербург в 8:05. Из Санкт-Петербурга (EY70) рейсы запланированы на 12:10, прилет в Абу-Даби — на 19:15.

"Благодаря удобным стыковкам в аэропорту Абу-Даби, пассажиры смогут открыть для себя Бангкок, Пхукет, Мальдивы, Сингапур и другие направления Восточной Азии", — говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ВВСС, в настоящее время прямые авиарейсы из Петербурга в Абу-Даби не выполняются.

Nordwind Airlines запускает рейсы между Псковом и Минском

Авиакомпания Nordwind Airlines запускает с 19 июля прямые рейсы между Псковом и Минском, сообщает в понедельник пресс-служба белорусского национального аэропорта "Минск".

"В рамках расширения полетной программы летнее расписание авиакомпании Nordwind дополняется прямым регулярным рейсом из Пскова в Минск и обратно", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, перелеты запланированы с 19 июля текущего года. Они будут осуществляться дважды в неделю на самолетах Embraer-190 с компоновкой 110 пассажирских мест. "Запуск полетов по маршруту организован при поддержке правительства (Белоруссии — ИФ) и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Рейсы в Минск станут первыми международным перелетами из аэропорта Пскова за последние 10 лет", — подчеркивается в сообщении. С весны 2023 года Nordwind Airlines выполняет прямые регулярные полеты в столицу Белоруссии из Перми и Нижнего Новгорода.

Mahan Air открыла рейсы в Тегеран из Петербурга

Количество рейсов в Иран из Санкт-Петербурга этим летом увеличится в три раза по сравнению с прошлым годом. В число осуществляющих полеты авиакомпаний по маршруту Петербург – Тегеран вошла иранская Mahan Air, сообщает пресс-служба аэропорта «Пулково».

Рейсы в столицу Ирана запланированы один раз в неделю по пятницам на воздушных судах Airbus A340-300. Время в пути составит около пяти часов.

Это третий перевозчик, который будет выполнять полеты между Санкт-Петербургом и Тегераном. Ранее на этом направлении впервые открыли рейсы авиакомпании Meraj Airlines и Nordwind Airlines.

/TOURBUS.RU

