Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
15 июня
Горячие авиановости

Etihad Airways свяжет Абу-Даби с Петербургом/ Nordwind Airlines запускает рейсы между Псковом и Минском/ Mahan Air открыла рейсы в Тегеран из Петербурга


Etihad Airways свяжет Абу-Даби с Петербургом

Авиакомпания Etihad Airways (ОАЭ) с 29 октября начнет выполнять полеты по маршруту Абу-Даби — Санкт-Петербург.

"Из аэропорта "Пулково" открывает рейсы национальный перевозчик ОАЭ — Etihad Airways. Новая авиакомпания свяжет воздушным маршрутом Санкт-Петербург и Абу-Даби", — сообщает в своем телеграм-канале ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта).

 

Рейсы будут выполняться три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. На маршруте авиакомпания будет использовать воздушные суда Boeing 787 Dreamliner.

Вылеты из Абу-Даби (рейс EY69) будут осуществляться в 2:45 с прилетом в Санкт-Петербург в 8:05. Из Санкт-Петербурга (EY70) рейсы запланированы на 12:10, прилет в Абу-Даби — на 19:15.

 

"Благодаря удобным стыковкам в аэропорту Абу-Даби, пассажиры смогут открыть для себя Бангкок, Пхукет, Мальдивы, Сингапур и другие направления Восточной Азии", — говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ВВСС, в настоящее время прямые авиарейсы из Петербурга в Абу-Даби не выполняются.

 

 

Nordwind Airlines запускает рейсы между Псковом и Минском

Авиакомпания Nordwind Airlines запускает с 19 июля прямые рейсы между Псковом и Минском, сообщает в понедельник пресс-служба белорусского национального аэропорта "Минск".

"В рамках расширения полетной программы летнее расписание авиакомпании Nordwind дополняется прямым регулярным рейсом из Пскова в Минск и обратно", — говорится в сообщении.

 

Как отметили в пресс-службе, перелеты запланированы с 19 июля текущего года. Они будут осуществляться дважды в неделю на самолетах Embraer-190 с компоновкой 110 пассажирских мест.

"Запуск полетов по маршруту организован при поддержке правительства (Белоруссии — ИФ) и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Рейсы в Минск станут первыми международным перелетами из аэропорта Пскова за последние 10 лет", — подчеркивается в сообщении.

С весны 2023 года Nordwind Airlines выполняет прямые регулярные полеты в столицу Белоруссии из Перми и Нижнего Новгорода.

 

Mahan Air открыла рейсы в Тегеран из Петербурга

Количество рейсов в Иран из Санкт-Петербурга этим летом увеличится в три раза по сравнению с прошлым годом. В число осуществляющих полеты авиакомпаний по маршруту Петербург – Тегеран вошла иранская Mahan Air, сообщает пресс-служба аэропорта «Пулково». 

Рейсы в столицу Ирана запланированы один раз в неделю по пятницам на воздушных судах Airbus A340-300. Время в пути составит около пяти часов. 

 

Это третий перевозчик, который будет выполнять полеты между Санкт-Петербургом и Тегераном. Ранее на этом направлении впервые открыли рейсы авиакомпании Meraj Airlines и Nordwind Airlines.
/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 