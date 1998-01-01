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14 июня
Парламент и Совет ЕС согласовали онлайн-подачу заявок на шенгенские визы
Соглашение еще должно быть одобрено государствами-членами ЕС
Парламент и Совет Европейского Союза согласовали правила цифровизации процедуры выдачи шенгенских виз, сообщили сегодня Schengen Visa Info и RTN. Новое положение о цифровизации процедуры получения шенгенской визы коренным образом изменит способ подачи заявления на оформление документа за счет внедрения системы онлайн-заявок и замены традиционной и текущей визовой наклейки цифровой визой, говорится в сообщении.
По мнению Совета ЕС, основная цель этого новшества — упростить процесс подачи заявления на получение визы и повысить эффективность. Более того, вводя новые правила, власти ЕС также хотят укрепить безопасность внутри Шенгенской зоны. Тем не менее, как пишет портал, соглашение еще должно быть одобрено государствами-членами ЕС.
Заявления на получение шенгенской визы, за некоторыми исключениями, нужно будет подавать через новую единую онлайн-платформу, которая затем направит заявителей в соответствующие визовые системы. Платформа позволит вводить необходимые данные, загружать электронные копии документов, а также оплачивать визовый сбор. Кроме того, через тот же веб-сайт заявители будут получать уведомления о решении консула о выдаче визы.
Лично явиться в консульство потребуются только лицам, подающим документы впервые, лицам с новыми документами и с просроченными биометрическими данными. Шенгенские визы будут выдаваться в цифровом формате в виде двумерного штрих-кода с криптографической подписью, что поможет снизить риски, связанные с подделкой и кражами визовых наклеек.
Согласно визовой статистике, в 2022 году в выдаче шенгенской визы было отказано каждому десятому российскому заявителю (более 68,7 тыс.отказов).
В сравнении с 2021 годом количество отказов в оформлении шенгена нашим согражданам увеличилось в 3 раза (3,2%), а в сравнении с 2020 годом – в 4 раза (2,6%).
В 2019 году доля отказов в выдаче Шенгена россиянам была одной из самых небольших в мире – лишь 1,5%. Таким образом, в сравнении с 2019 годом количество отказов в Шенгене российским соискателям увеличилось почти в 7 раз.
В общей сложности гражданам России в 2022 году было выдано почти 604 тыс. шенгенских виз, из которых 437,6 тыс – многократных (72%).
Количество мультивиз в сравнении с предыдущими двумя годами сократилось: в 2021 году их было 451,6 тыс., а в 2020 году – 499 тыс.
При этом в 2019 году консульства стран Шенгенской зоны оформили российским заявителям более 3,3 млн шенгенских мультивиз. Таким образом, по сравнению с доковидным периодом россияне стали получать шенгенские мультивизы в 7,5 раз реже.
/TOURBUS.RU
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