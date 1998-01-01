Закон о частичном переносе сроков введения электронной путевки подписан президентом

Ответственность за невключение данных в систему наступит для туроператоров по внутреннему и въездному туризму с 1сентября 2024 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому срок вступления в силу норм об ответственности для туроператоров по внутреннему и въездному туризму при внесении ими данных в единую информационную систему "Электронная путевка" перенесен до 1 сентября 2024 года, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

"В пункте 2 части 2 статьи 2 ФЗ от 28 мая 2022 года №148-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" цифры "2023" заменить цифрами "2024", — говорится в тексте документа, который цитирует «Интерфакс».

Прежде сроки введения ответственности за невнесение данных в систему "Электронная путевка" для туроператоров должны были наступить 1 сентября 2023 года. При этом для туроператоров по выездному туризму пока оставлен прежний срок: с 1 сентября 2023 года.

Напомним, что "Электронная путевка" – система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Согласно закону, вступившему в силу 1 сентября 2022 года, туроператор должен передавать в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, по окончании каждого календарного месяца.

Как отмечал ранее в интервью RTN глава правового комитета РСТ, гендиректор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, туроператоры в любом случае не готовы к работе с путевкой: «Перенос срока для внутреннего и въездного туризма принципиально ничего не меняет. Для компаний внутреннего туризма эта система по-прежнему остается слишком обременительной, дорогой и сложно реализуемой.

Получив отсрочку на год, они все равно не смогут с взаимодействовать с ИС, поскольку уровень их информатизации, подготовки к работе с государственными системами не изменится. Через год произойдет то же самое, что и сейчас».

Число туроператоров по выездному туризму, готовых работать с электронной путевкой с 1 сентября, по мнению эксперта, также невелико. «Есть несколько крупных туроператоров, которые тестировали систему. Их около десятка из более 300 компаний, работающих в сфере выездного туризма, полноценно применять ИС могут максимум 10-15%. Некоторые надеялись, что им тоже дадут отсрочку на год, и не предпринимали никаких действий для интеграции в систему. Есть также достаточно большое число туроператоров, которые пытались подключиться, но у них ничего не получилось.

Согласно опросу, который мы провели в нашем телеграм-канале, около 40% туроператоров относятся к системе лояльно и хотели бы к ней подключиться, но не имеют таких технических возможностей», – отметил г-н Мохов.

По словам эксперта, уровень информатизации туркомпаний на российском рынке не предназначен для работы с государственными ИС. Он напомнил, что в случае непредоставления в указанный срок сведений в систему «Для туроператора по выездному туризму это очень большая проблема, потому что обратно он физически вернуться не сможет. Это реальная угроза», – подчеркнул глава правового комитета РСТ.

Как напомнил эксперт, история с законом о электронной путевке длится уже около 8 лет, ее введение постоянно переносилось. «Большинство туроператоров думали, что закон не вступит в силу. Не очень понятно, как за оставшийся промежуток времени они смогут привести свои технологические возможности в соответствие с требованиями подключения к государственной ИС», – заключил эксперт.

/TOURBUS.RU