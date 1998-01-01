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14 июня
Дальневосточных туристов позовут в столицу
Презентация туристического потенциала Москвы пройдет во Владивостоке 27 июня

 

Комитет по туризму города Москвы приглашает профессионалов туризма вас принять участие в презентации туристического потенциала Москвы, которая пройдет во Владивостоке 27 июня.

На мероприятии участники презентации смогут:

познакомиться с туристическими предложениями Москвы,

- узнать о туристических продуктах Москвы в сфере образования,

- принять участие в переговорах с ведущими туроператорами и объектами показа Москвы

- выиграть московские сувениры, проживание в отелях Москвы, экскурсии и бесплатное участие в ознакомительной поездке в Москву.

 

Участники мероприятия:

- представители Комитета по туризму города Москвы,

- ведущие столичные туроператоры

- представители столичных объектов показа

- представители столичных объектов размещения 

 

Дата и площадка проведения мероприятия:

27 июня 2023

Владивосток

Grand Hotel Vladivostok, зал Юпитер
Корабельная наб., 10

 Регистрация для участия в мероприятии 

 


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