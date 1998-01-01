Новости Дальневосточных туристов позовут в столицу Презентация туристического потенциала Москвы пройдет во Владивостоке 27 июня

Комитет по туризму города Москвы приглашает профессионалов туризма вас принять участие в презентации туристического потенциала Москвы, которая пройдет во Владивостоке 27 июня. На мероприятии участники презентации смогут: - познакомиться с туристическими предложениями Москвы, - узнать о туристических продуктах Москвы в сфере образования, - принять участие в переговорах с ведущими туроператорами и объектами показа Москвы - выиграть московские сувениры, проживание в отелях Москвы, экскурсии и бесплатное участие в ознакомительной поездке в Москву. Участники мероприятия: - представители Комитета по туризму города Москвы, - ведущие столичные туроператоры - представители столичных объектов показа - представители столичных объектов размещения Дата и площадка проведения мероприятия: 27 июня 2023 Владивосток Grand Hotel Vladivostok, зал Юпитер

Корабельная наб., 10 Регистрация для участия в мероприятии

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