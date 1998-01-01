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14 июня
Дальневосточных туристов позовут в столицу
Презентация туристического потенциала Москвы пройдет во Владивостоке 27 июня
Комитет по туризму города Москвы приглашает профессионалов туризма вас принять участие в презентации туристического потенциала Москвы, которая пройдет во Владивостоке 27 июня.
На мероприятии участники презентации смогут:
- познакомиться с туристическими предложениями Москвы,
- узнать о туристических продуктах Москвы в сфере образования,
- принять участие в переговорах с ведущими туроператорами и объектами показа Москвы
- выиграть московские сувениры, проживание в отелях Москвы, экскурсии и бесплатное участие в ознакомительной поездке в Москву.
Участники мероприятия:
- представители Комитета по туризму города Москвы,
- ведущие столичные туроператоры
- представители столичных объектов показа
- представители столичных объектов размещения
Дата и площадка проведения мероприятия:
27 июня 2023
Владивосток
Grand Hotel Vladivostok, зал Юпитер
Регистрация для участия в мероприятии
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