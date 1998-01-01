Евро преодолел отметку в 90 рублей

Как сообщает АТОР, евро в ходе торгов на Мосбирже 13 июня поднялся до 91 рубля впервые с 25 апреля 2022 года. 14 июня по состоянию на 9:45 утра евро стоит 91,5 рублей, а доллар - 84,8 рублей.

Опрос туроператоров, проведенный АТОР, показал, что в первые сутки значительного влияния на поведение туристов это не оказало. Так сказали в «Интуристе» и ANEX Tour.

«Не наблюдаем каких-либо резких реакций со стороны агентов. Роста спроса в этой связи тоже нет», – соглашается директор по рекламе и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

В ICS Travel Group уже заметили, что туристы откладывают бронирования. «Активность есть. Но, конечно, не такая, как при пониженном курсе», – говорят в компании.

«Продажи в такие периоды времени дестабилизируются. Мало того, что не наблюдается роста, учитывая сезонность, наблюдается еще и спад», – соглашается директор департамента продвижения и рекламы BSI Group Иветта Вердиян.

Уже заметили негативное влияние нестабильного курса в TEZ Tour: спад продаж у компании составил 35% по сравнению с аналогичными показателями прошлых недель. Но количество просмотров цен на сайте придерживается ежедневной нормы.

«Когда начинается резкий рост валюты, ситуация повторяется из раза в раз примерно одинаково. Количество просмотров и подборов цен на сайте сохраняется, но количество бронирований резко снижается. Россияне замирают в ожидании развития событий», – говорят в пресс-службе компании.

В «ВЕДИ Групп» тоже отмечают, что примерно треть туристов заняли выжидательную позицию. Но в целом, как и обычно в подобных случаях, путешественники ведут себя по-разному.

«Туристы, конечно же, присылают запросы, подбирают варианты туров. По бронированию в среднем 35% пока выжидают, но те, у кого даты поджимают для подачи на визы – бронируются. Есть клиенты, для кого эта разница не существенна. Как есть и те, кто бронируются сейчас, опасаясь еще большего роста. Это стандартная ситуация, периодически бывают такие скачки и поведение аудитории всегда одинаково», – говорят в компании.

Помимо «сиюминутных» изменений курсовая нестабильность будет иметь и более долгоиграющие последствия для рынка.

В среднесрочной перспективе в TEZ Tour предупреждают о подорожании туров в Турцию.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года курс евро вырос почти в 1,5 раза, на 46-47%, если сравнивать практически день в день. Турция – лидирующее направление с точки зрения пляжного отдыха летом, а это «евровая» страна. Кроме того, в Турции объявлены продолжительные 10-дневные каникулы в честь Курбан-байрама и, соответственно, цены на проживание в отелях начали резко повышаться из-за резкого спроса на местном рынке», – объясняет представитель туроператора.

В долгосрочной перспективе, по словам вице-президента АТОР, директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, нельзя исключить даже частичной остановки продаж по некоторым направлениям.

«В тех случаях, когда туристы только приступали к бронированию, они будут ждать стабилизации курса валют. Кто-то будет пытаться доплатить или даже отменить поездки, которые не были оплачены полностью в связи с новым повышением курса валют», – говорит эксперт.

Также, по его словам, если рост курсов валют продолжится 2-3 недели, он негативно скажется на глубине продаж. В частности, на август.

/TOURBUS.RU