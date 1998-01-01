Россияне заново открывают Кыргызстан

В этом году в качестве страны-партнера прошедшего на минувшей неделе на ВДНХ туристического форума "Путешествуй!" впервые выступила Кыргызская Республика, - сообщает наш специальный корреспондент.

На официальном открытии форума советник президента Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике Максат Усубалиев подчеркнул, что участие кыргызской делегации в Российском туристическом форуме имеет очень большое значение для всей страны. И напомнил, что Кыргызская Республика вошла в тройку наиболее популярных направлений для отдыха среди самостоятельных путешественников из России - так, с начала года Кыргызстан посетили почти два миллиона туристов.

«Традиционно россияне предпочитали пляжный отдых в нашей стране, – это отдых на озере Иссык-Куль.

Но сейчас становится более востребованным приключенческий туризм - альпинизм, скалолазание, проживание в юртах, катание на лошадях, посещение древних крепостей, восхождение на высокие пики Тянь-Шаня. И мы можем предложить для российских путешественников все эти виды туризмаЙ, - добавил Максат Усубалиев.

Всеобщее внимание на ВДНХ привлекала большая национальная юрта с традиционным убранством. Она пользовалась большой популярностью среди взрослых и детей, давая каждому возможность приобщиться к кочевой культуре в самом сердце Москвы.

«Мы подготовили много всего интересного: дегустацию аутентичных продуктов, мастер-классы, например, по изготовлению шарфов, оберегов из кожи и войлока, росписи на глине, кураку - традиционной лоскутной технике, чий-куурчаку - созданию древнейшей куклы мира, - рассказала менеджер проектов Фонда развития туризма Кыргызстана Альбина Алимова. - Но самое главное, многочисленные гости форума смогли познакомиться со всеми туристическими возможностями нашей страны и даже забронировать путешествие.

В этом году наш фонд запустил большие флагманские проекты, - прежде всего, по развитию туристической инфраструктуры. Сейчас по Киргизстану курсируют туристические комфортабельные автобусы от аэропорта до столицы и обратно, а также в самые известные туристические регионы.

Открыты в этом году центры гостеприимства, - центральный офис находится в Бишкеке. Запускается новое туристическое приложение, где туристы могут выбрать оптимальные для себя маршруты, познакомиться с новыми точками и локациями.

Когда мы говорим про туризм в Кыргызстане, то понимаем, что сейчас большая его часть основана на природных ресурсах: горах, озерах. Но мы бы хотели, чтобы он был также основан на историко-культурных памятниках.

Туристическая столица Кыргызстана - город Каракол, который расположен на восточном побережье Иссык-Куля. В его окрестностях сконцентрировано самое большое разнообразие маршрутов и множество архитектурных памятников зодчества разных народов.

Главная достопримечательность Каракола — его горнолыжная база. Это совершенно уникальное место отдыха зимой и величественные зелёные горы летом и весной. Надо отметить, что современному туристу уже недостаточно просто смотреть на природные пейзажи, в тренде – погружение в особую национальную атмосферу.

Большую популярность получают «кочевые маршруты», когда гости могут пожить в аутентичных юртах (правда сегодня они со всеми удобствами), познакомиться с традициями киргизского народа, попробовать аутентичную кухню.

Развитие получили культурный туризм, гатротуры, событийный туризм. Туристы могут принять участие, например, в очень самобытном фестивале «Ловчих птиц», проходящем в начале августа, в охотничьем фестивале «Тайганов». Это совершенно уникальная порода охотничьих собак, киргизских борзых. На сегодняшний день их сохранилось всего несколько сотен в мире.

В конце июля у нас проходит Фестиваль национальных конных игр, в начале августа — Фестиваль абрикоса, на который привозятся тонны горячего Иссык-Кульского абрикоса. Еще одно перспективное направление - Археологический туризм. Фонд в настоящий момент ведет работу по созданию единой базы историко-культурных памятников, что в будущем позволит сформировать план по их восстановлению и охране. А организация туристических маршрутов в этом ключе как раз и может стать одним из элементов такой охраны.

«Курганы, караван-сараи, православные храмы, знаменитая Дунганская мечеть, построенная без единого гвоздя - нам есть чем удивить путешественника и мы надеемся, что поток туристов из России значительно увеличится», - заключила эксперт.

/TOURBUS.RU