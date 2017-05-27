Индонезия наконец-то отменила ковидные ограничения для въезжающих туристов

Правительство Индонезии официально отменило ковидные ограничения для въезжающих туристов. Соответствующее сообщение появилось на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

По словам туроператоров, которых опросил РСТ, на территории страны давно не проверяли наличие сертификатов вакцинации от COVID-19, однако их требовали при посадке на самолет. Согласно информации на сайте IATA, это требование отменено.

Как мы сообщали ранее, в начале мая компания «Пакс» обратилась к послу Индонезии в России Морато Товаресу с просьбой отменить обязательное требование сертификата о вакцинации для въезжающих туристов. Эта страна оставалась до сих пор фактически единственной из популярных туристических направлений, где сохраняются ковидные ограничения.

Как сообщила тогда заместитель гендиректора туроператора Любовь Чучмаева, необходимость как можно скорее отменить сертификат назрела уже давно: «Весь мир это уже отменил, сейчас мы живем в другой реальности – ковид остался позади.

На днях ограничения сняли США, так что Индонезия остается в одиночестве со своими требованиями. И мы решились действовать».

Как отметила эксперт, самой большой проблемой в этой ситуации остается требование о наличии сертификата при посадке на самолет – перевозчики обязаны соблюдать условия въезда в страну.

«Около месяца назад был случай, когда Emirates не пустили на борт наших туристов, которые «пропустили мимо ушей» это требование. Хотя в самой Индонезии на сертификат фактически закрыли глаза.

А когда еще проверяли, то годился даже просроченный документ, то есть изначально это была просто формальность», – отметила она.

Любовь Чучмаева добавила, что из-за этого обязательного условия поток туристов в Индонезию из России весной был в пять раз меньше, чем в другие страны Юго-Восточной Азии. К тому же в 2020 году большая часть населения России была привита, существует и большое количество людей, переболевших Covid-19 и имеющих иммунитет к вирусу. Эти и другие обстоятельства были изложены в письме послу Индонезии.

Как также сообщалось ранее, с окончанием пандемии и открытием Бали турпоток начал быстро восстанавливаться, фактически вернувшись на доковидный уровень. Если до пандемии на остров ежедневно прибывало в среднем по 18 тыс. человек, то сейчас – 13-15 тыс.

В январе 2023 года Россия оказалась на втором месте по числу туристов после Австралии – на остров прибыло 22,7 тыс. россиян.

/TOURBUS.RU