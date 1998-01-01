Опрос: Этим летом россияне хотели бы арендовать жилье в Сочи, Петербурге и Калининграде

Санкт-Петербург, Сочи и Калининград возглавили список городов, в которые хотели бы поехать туристы этим летом. Таковы результаты опроса российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру, в котором приняли участие более 5 тыс. человек. За Санкт-Петербург проголосовали 20% опрошенных, за Сочи – 17%, Калининград – 15%.

Также в топ-10 самых желанных городов вошли Кисловодск (10%), Дербент (10%), Казань (9%), Зеленоградск (6%), Севастополь (5%), Нижний Новгород (4%) и Москва (4%).

«В этом году очень сильно выросла популярность Дербента. Число бронирований в нём за год увеличилось вдвое. Город впервые вошёл в список самых востребованных направлений этого лета на нашем сервисе. Дербент привлекает туристов своей природой, аутентичной культурой, старинными достопримечательностями». – рассказывает Юрий Кузнецов, основатель Суточно.ру.

Дороже всего из перечисленных направлений стоит аренда жилья в Зеленоградске – в среднем 5 430 рублей за сутки. Далее идёт Сочи со средней ставкой 5200 рублей за сутки, Санкт-Петербург (4520 рублей), Москва (4 250 рублей).

«Стоимость аренды жилья в Зеленоградске по сравнению с прошлым летом подорожала не сильно – прирост всего 4%. Резкий скачок цен произошёл прошлым летом. Прирост составил 40% к лету 2021 года. Это связано с повышением спроса на курорт и перераспределением туристического потока с южных курортов. Этим летом Зеленоградск занимает второе место по числу бронирований среди всех российских курортов, уступая только Сочи,» – комментирует Юрий Кузнецов.

В Нижнем Новгороде аренда на лето стоит в среднем 3 880 рублей за сутки, Дербенте – 3 740 рублей, Казани – 3 730 рублей, Кисловодске – 3 300 рублей, Калининграде – 3 140 рублей.

«В Калининграде этим летом сохраняется сравнительно невысокая стоимость аренды посуточного жилья. Можно найти квартиру или студию за 3000-3500 рублей. Хороший вариант для тех, кто хочет съездить в Калининградскую область и сэкономить: остановиться в квартире в Калининграде и на пару дней съездить в Зеленоградск и Светлогорск, где цены уже намного выше, от 5000 рублей за сутки», – отметил Юрий Кузнецов.

Пользователи также назвали в опросе такие направления как Адлер, Краснодар, Эльбрус, Домбай, Екатеринбург, Карелия, Владикавказ, Сахалин.

По данным ЮKassa (сервис для приёма платежей), в мае 2023 года обороты турагентств увеличились в 2,3 раза, а количество заказов — в 2,1 раза по сравнению с маем 2022 года. Основная доля — городские туры выходного дня. Средний чек стал на 12% больше и составил 4 096 рублей. Растёт спрос и на санатории. Средний чек в них увеличился на 80% и составил 46 710 рублей.

Оплаченных автобусных поездок стало на 81% больше, а обороты компаний выросли на 47%. При этом средний чек снизился на 19% и составил 3 785 рублей.

/TOURBUS.RU