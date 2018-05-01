Госдума может отменить НДС для ряда туроператоров в текущую сессию

Законопроект об отмене НДС для туроператоров по внутреннему и въездному туризму может быть принят до конца весенней сессии Госдумы, сообщил в субботу федеральный чиновник, знакомый с ситуацией, которого цитирует «Интерфакс».

«В этом году освобождаем от НДС крупных туроператоров. Законопроект Минфин внес в правительство. Там была задержка, так как наши хотели поправками в закон пройти, потом концепция изменилась.

Рассчитываем, что на следующей неделе у нас будет заключение из ГПУ и на ближайшей комиссии по законопроектной деятельности он будет рассмотрен и внесен в правительство. Консенсус есть», — сказал он в кулуарах туристического форума «Путешествуй!».

По его словам, законопроект распространится задним числом, с 1 января 2023 года. «Будем просить Госдуму насколько возможно пытаться принять в весеннюю сессию. Поработаем с депутатами, они тоже понимают, насколько это важно», — добавил источник.

Напомним, что еще 24 января на совещании с президентом РФ министр экономического развития Максим Решетников предложил с 1 января 2023 и до июля 2027 года освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России, включая поездки российских граждан и иностранных туристов, Минфин это предложение поддержал. Владимир Путин согласился с необходимостью этой меры.

Освобождение туроператоров от уплаты НДС на туры по России позволит компаниям активнее развивать внутренний туризм и снизить цены на организованный отдых в регионах, заявил ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

«Это долгожданная новость, над этим отрасль долго работала. Эта мера была очень нужна, поскольку вся фискальная нагрузка ложилась на туроператора без возможности возмещения от поставщиков. Особенно остро стоял вопрос после того, как льготу по НДС получили гостиницы, и туроператоры стали единственным звеном в отрасли, которое платило НДС», — рассказал он.

Как отметил г-н Уманский, обнуление НДС позволит туроператорам снизить цены на турпродукт, но маловероятно, что это снижение составит 20%.

Согласны с главой РСТ и в туркомпании Fun&Sun. «Сейчас сложилась такая ситуация, что, собрав турпродукт из услуг перевозки и проживания, которые имеют льготное налогообложение по НДС, туроператоры должны платить налог в размере 20%.

Так как туроператоры не получают возвратный НДС, компании были вынуждены закладывать налог в стоимость турпродукта. Соответственно, освобождение от НДС позволит снизить его стоимость», — пояснили в пресс-службе туроператора

/TOURBUS.RU