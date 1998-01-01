Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
13 июня
Российские туристы погибли в Турции и Таиланде

В Стамбуле россиянин погиб от удара ножом, а в Паттайе двое туристов скончались в результате ДТП


 

Российский турист погиб от удара ножом в драке с четырьмя злоумышленниками в центре Стамбула в минувшие выходные, полиция задержала двоих из них, сообщают газета Haberturk и «Интерфакс».

"Недалеко от площади Таксим в Стамбуле зарезали 40-летнего российского туриста Вячеслава Нечипорчук. По одной из версий, между россиянином и четырьмя неизвестными завязалась драка после ссоры из-за "поддразнивания" туриста. Нападавшие ранили гражданина РФ ножом в область сердца и скрылись", — пишет издание.

 

По версии некоторых турецких СМИ, россиянин оказал сопротивление при попытке забрать у него мобильный телефон.

Как отмечает Haberturk, очевидцы поспешили вызвать медиков на место преступления и попытались оказать россиянину первую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали, но он скончался в больнице.

Полиция начала расследование инцидента. Задержаны двое подозреваемых, еще двоих разыскивают. Возбуждено дело по статье об умышленном убийстве.

 

По информации одного из источников, убитым является 40-летний москвич Вячеслав Нечипорчук. Он приехал в город на несколько дней по работе и на финал Лиги чемпионов. В момент нападения россиянин возвращался в отель после игры. 

 

Также двое россиян, мужчина и женщина, погибли после того, как их автомобиль попал в ДТП в тайской Паттайе, сообщает издание Bangkok Post.

ДТП произошло в ночь на воскресенье, полиция получила информацию о нем около пяти утра. Автомобиль Toyota Altis с регистрацией в Бангкоке врезался в пальму посредине шоссе в районе Нонг-Прю.

 

Автомобиль был сильно поврежден, его части разбросаны по обе стороны дороги. Спасателям пришлось вскрывать машину, чтобы вытащить находившихся в ней тяжело пострадавших людей. Оба они были живы, но позже скончались от полученных травм.

 

Как установила полиция, погибшие – граждане России, мужчине 23 года, женщине 18, она находилась за рулем. Свидетелей происшествия нет, поэтому следователи изучают камеры наблюдения, чтобы установить причины аварии.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 