Российские туристы погибли в Турции и Таиланде

В Стамбуле россиянин погиб от удара ножом, а в Паттайе двое туристов скончались в результате ДТП

Российский турист погиб от удара ножом в драке с четырьмя злоумышленниками в центре Стамбула в минувшие выходные, полиция задержала двоих из них, сообщают газета Haberturk и «Интерфакс».

"Недалеко от площади Таксим в Стамбуле зарезали 40-летнего российского туриста Вячеслава Нечипорчук. По одной из версий, между россиянином и четырьмя неизвестными завязалась драка после ссоры из-за "поддразнивания" туриста. Нападавшие ранили гражданина РФ ножом в область сердца и скрылись", — пишет издание.

По версии некоторых турецких СМИ, россиянин оказал сопротивление при попытке забрать у него мобильный телефон.

Как отмечает Haberturk, очевидцы поспешили вызвать медиков на место преступления и попытались оказать россиянину первую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали, но он скончался в больнице.

Полиция начала расследование инцидента. Задержаны двое подозреваемых, еще двоих разыскивают. Возбуждено дело по статье об умышленном убийстве.

По информации одного из источников, убитым является 40-летний москвич Вячеслав Нечипорчук. Он приехал в город на несколько дней по работе и на финал Лиги чемпионов. В момент нападения россиянин возвращался в отель после игры.

Также двое россиян, мужчина и женщина, погибли после того, как их автомобиль попал в ДТП в тайской Паттайе, сообщает издание Bangkok Post.

ДТП произошло в ночь на воскресенье, полиция получила информацию о нем около пяти утра. Автомобиль Toyota Altis с регистрацией в Бангкоке врезался в пальму посредине шоссе в районе Нонг-Прю.

Автомобиль был сильно поврежден, его части разбросаны по обе стороны дороги. Спасателям пришлось вскрывать машину, чтобы вытащить находившихся в ней тяжело пострадавших людей. Оба они были живы, но позже скончались от полученных травм.

Как установила полиция, погибшие – граждане России, мужчине 23 года, женщине 18, она находилась за рулем. Свидетелей происшествия нет, поэтому следователи изучают камеры наблюдения, чтобы установить причины аварии.

/TOURBUS.RU