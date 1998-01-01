АТОР: Пляжи Хургады вновь открыты

В Египте опасаются, что трагический инцидент приведет к снижению въездного потока на курорты Красного моря

Как сообщает сегодня АТОР, в египетской провинции Красное море в воскресенье отменили двухдневный запрет на купание, дайвинг и занятия водными видами спорта, введенный 9 июня из-за смертельного нападения акулы на человека.

По заявлению местных властей, в результате проведенных в течение последних двух дней наблюдений за ситуацией на море «никаких аномальных явлений не зарегистрировано». В этой связи рекомендовано возобновить купание в море и занятие водными видами спорта на пляжах Эль-Гуны и Хургады, за исключением зоны, где было зафиксировано нападение акулы на человека.

Отмечается, что этот район остается закрытым для «пересмотра системы обеспечения и соблюдения стандартов безопасности». Пляж Dream Beach, где произошел инцидент, является муниципальным.

Как сообщают египетские СМИ, в ближайшие дни будет объявлен тендер на закупку и установку защитных сеток и отпугивающих устройств против акул на этом участке побережья.

По информации министерства окружающей среды Египта, акулу, напавшую на россиянина, поймали. Как говорится в заявлении ведомства, это «тот самый хищник», что было подтверждено биологической экспертизой. Установлено, что это была самка тигровой акулы.

По информации АТОР, в Египте опасаются, что трагический инцидент приведет к снижению въездного потока на красноморские курорты, поэтому объявлено о нескольких мерах.

Во-первых, продолжится мониторинг перемещений акул в Красном море.

Во-вторых, отелям и курортным муниципалитетам дано указание проверить систему безопасности пляжей, включая защитные сетки, плавательные и спасательные средства.

Все гостиницы на побережье обязаны организовать дежурство спасателей, которые будут четко отслеживать пребывание туристов только в зонах, разрешенных для купания. Это же касается протоколов по дайвингу, снорклингу, рыбалке и других активностей на море.

Власти обещают гостиничному сектору и дайвинг-центрам «внезапные проверки», по итогам в случае неисполнения указанных предписаний могут последовать большие штрафы и даже приостановка деятельности.

При этом сообщается, что ЧП в Хургаде вызвало волну беспокойства и в Иордании. Трагическое видео в Египте получило распространение в местных СМИ, а в пятницу местный рыбак в Акабском заливе поймал еще одну крупную акулу, что было запечатлено и выложено в соцсетях.

Администрация курорта Акаба уже выступила с заявлением о том, что на местных пляжах акул нет и отдыхающим ничего не угрожает, так как ситуацию с перемещениями морских хищников контролируют военно-морские силы.

/TOURBUS.RU