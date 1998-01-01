|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
13 июня
Минэкономразвития: Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем могут начаться в июле
Цифровая платформа China Friendly Chat для взаимодействия российского и китайского турбизнеса уже готова
Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем могут начаться в июле, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с представителями туристического бизнеса в рамках форума «Путешествуй!».
«От китайской стороны нам коллеги обещают в июне предоставить перечень туроператоров, МИД России все перечни свои туда направил. Рассчитываем, что мы ими обменяемся и с Китаем запустим туристические поездки в июле», – цитирует г-на Решетникова ТАСС.
Эксперт отметил, что Россия также нацелена на скорейшее возобновление группового безвизового туробмена с Ираном, сейчас стороны проходят последние этапы подготовки к началу поездок. Кроме того, по словам министра, обсуждаются вопросы стимулирования туристических обменов с Индией.
По его словам, российская сторона уже отправила списки в Китай, китайская сторона направит свои списки в Минэкономразвития в РФ в ближайшее время. «Как только их согласуют, будет дан старт промышленному использованию трансграничной цифровой платформы, в которой участники рынка обеих стран получат возможность прямой коммуникации. В систему войдут, прежде всего, компании, уполномоченные работать по безвизу, а также любой представитель турбизнеса, который не является уполномоченной компаний или не успел ею стать», – отметил г-н Львов.
Александр Львов пояснил, что оператором платформы выступает Китайская ассоциация туристического сервиса (China Association of Travel Services, CATS), а ассоциация «Мир без границ» занимается ее продвижением. Условия участия компаний с российской стороны – членство в ассоциации. «Это пилотный проект, следующий шаг – цифровизация взаимодействия по выезду россиян в Китай, а также совместное масштабирование этого цифрового решения на другие регионы. Имеется в виду взаимодействие как Китая с другими странами, так и России, например, с Индией», – пояснил эксперт.
Г-н Львов добавил, что официально запустить трансграничную цифровую платформу CFChat предполагается на российско-китайской конференции 28 июня. Она будет посвящена вопросам цифровизации, ее организуют ассоциация «Мир без границ» и посольство КНР в России.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72