Минэкономразвития: Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем могут начаться в июле

Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем могут начаться в июле, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с представителями туристического бизнеса в рамках форума «Путешествуй!».

«От китайской стороны нам коллеги обещают в июне предоставить перечень туроператоров, МИД России все перечни свои туда направил. Рассчитываем, что мы ими обменяемся и с Китаем запустим туристические поездки в июле», – цитирует г-на Решетникова ТАСС.

Эксперт отметил, что Россия также нацелена на скорейшее возобновление группового безвизового туробмена с Ираном, сейчас стороны проходят последние этапы подготовки к началу поездок. Кроме того, по словам министра, обсуждаются вопросы стимулирования туристических обменов с Индией.



В свою очередь цифровая платформа China Friendly Chat (CFChat) для взаимодействия российского турбизнеса и китайских туроператоров готова, но пока не может быть запущена, так как до сих пор не согласованы списки компаний, уполномоченных работать по безвизовому обмену. Об этом сообщил глава ассоциации «Мир без границ» Александр Львов, - сообщает сегодня RTN.

По его словам, российская сторона уже отправила списки в Китай, китайская сторона направит свои списки в Минэкономразвития в РФ в ближайшее время. «Как только их согласуют, будет дан старт промышленному использованию трансграничной цифровой платформы, в которой участники рынка обеих стран получат возможность прямой коммуникации. В систему войдут, прежде всего, компании, уполномоченные работать по безвизу, а также любой представитель турбизнеса, который не является уполномоченной компаний или не успел ею стать», – отметил г-н Львов.

Александр Львов пояснил, что оператором платформы выступает Китайская ассоциация туристического сервиса (China Association of Travel Services, CATS), а ассоциация «Мир без границ» занимается ее продвижением. Условия участия компаний с российской стороны – членство в ассоциации. «Это пилотный проект, следующий шаг – цифровизация взаимодействия по выезду россиян в Китай, а также совместное масштабирование этого цифрового решения на другие регионы. Имеется в виду взаимодействие как Китая с другими странами, так и России, например, с Индией», – пояснил эксперт.



Г-н Львов добавил, что официально запустить трансграничную цифровую платформу CFChat предполагается на российско-китайской конференции 28 июня. Она будет посвящена вопросам цифровизации, ее организуют ассоциация «Мир без границ» и посольство КНР в России.

/TOURBUS.RU