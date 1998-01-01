Big Data сделает туризм более эффективным

Практическая сессия по использованию «больших данных» в туриндустрии прошла в рамках форума «Путкшествуй!»

В рамках деловой программы завершившегося в воскресенье Российского туристического форума «Путешествуй!» состоялась практическая сессия при участии Российского Союза Туриндустрии «Искусство анализа: как Big Data делает туризм более эффективным».

Модератором сессии выступил вице-президент РСТ Дмитрий Горин, который отметил, что «Большие данные» – это уникальный инструмент, который может ответить на большинство вопросов, стоящих перед туристической отраслью в настоящее время.

По словам спикера, «Работа с Big Data пронизывает все сферы туризма от проектирования новых кластеров до эффективного управления турпотоками, от вкладывания денег в инфраструктуру и заканчивая продвижением региона.

Сегодня уже практически не осталось регионов, которые бы не попробовали использовать большие данные в своей работе. Но отсутствие общей методики, по которой данные подсчитываются, остается серьезной проблемой».

Спикеры, а среди них был и соруководитель Комитета по цифровизации в сфере туризма Российского Союза Туриндустрии Валентин Микляев, отметили, что одной из главных проблем работы с Big Data в туристической отрасли является сбор и аналитика данных в сфере путешествий.

Как отметил спикер, «Пожалуй, уже все знакомы с этим понятием и инструментом как Big Data и все стараются его активно использовать. Но, к сожалению, отсутствие грамотной аналитики влечет за собой непредсказуемый результат управленческих и бизнес-решений.

И в этом контексте очень важно внедрить отраслевые стандарты, использовать надежные источники данных и привлекать на выходе профессиональных аналитиков, которые помогут избежать ошибок интерпретации».

Заместитель директора департамента по работе с клиентами ВЦИОМ Ирина Скворцова обратила внимание участников сессии на то, что для интерпретации данных важно понимать среду, в котрой собирается информация: «Ведь если мы понимаем только что-то одно, то получаем лишь частичную информацию, обрывочные сведения и, соответствнно, имеем проблемы с управленческими решениями».

Выступающие обсудили и другие глобальные проблемы, например, отсутствие единой системы отраслевых стандартов работы с гостиничными данными и различающиеся методики представления данных, а также поделились «живыми кейсами» использования инструментов интерпретации полученной информации.

/TOURBUS.RU