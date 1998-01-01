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09 июня
Авиакомпания Conviasa откроет рейсы между Гаваной и Москвой
Эксперты отмечают высокую стоимость билетов на запланированные рейсы
Авиакомпания Conviasa, которая выполняет полеты между венесуэльским островом Маргарита и Москвой, откроет регулярные рейсы между Гаваной и Москвой. Продолжительность полета составит 12,5 часа, - сообщает сегодня АТОР.
По информации перевозчика, полетная программа из российской столицы в кубинскую стартует с 18 июня. Рейсы будут выполняться один раз в две недели: из Гаваны – по пятницам, из Москвы – по воскресеньям.
По данным билетных агрегаторов, билеты в одну сторону – от 126 500 рублей (багаж включен). Покупка билета в обе стороны на сайте Conviasa обойдется в 3 860 долларов (317 тыс. руб.).
Как напоминает АТОР, в феврале текущего года авиавласти России и Венесуэлы достигли договоренностей о предоставлении авиакомпаниям двух стран права выполнять полеты с пятой свободы воздуха. В частности, венесуэльские перевозчики получили право на перелеты по маршруту Каракас – Гавана – Москва и обратно.
Договоренность о таких полетах действует до конца летнего сезона-2024 – т.е. до октября 2024 года. Пятая степень свободы воздуха означает право, в соответствии с которым назначенный перевозчик может выгружать и принимать на борт на территории страны-партнера пассажиров, почту и грузы, следующие из третьей страны или же в нее.
В настоящее время авиакомпания Conviasa, блоки мест на рейсах которой берут туроператоры «Интурист» и TEZ Tour, летает напрямую из Москвы на о. Маргарита. Перелет занимает 13 часов 50 минут.
По информации туроператоров, из-за высокой стоимости перевозки они не будут брать блоки на рейсах Conviasa в Гавану.
Для сравнения: в июле авиаперелет авиакомпании «Россия» из Москвы в Варадеро и обратно обойдется в 78 тыс.р. (багаж включен). Т.е. более чем в 4 раза дешевле, чем предложение Conviasa. Из Варадеро до Гаваны можно добраться на автомобиле или автобусе за 2-3 часа.
По словам экспертов, рейсы венесуэльской авиакомпании в Гавану в первую очередь ориентированы на кубинскую аудиторию. В Москве учатся кубинские студенты, проходят переподготовку кубинские специалисты, живут кубинские семьи.
«Это вообще не туристическая история. Это деловые, образовательные и гуманитарные поездки кубинцев в Россию. Именно под эти цели и запускает полеты Conviasa. Эти рейсы будут «грузить» кубинские компании, которые берут блоки мест на рейсах венесуэльского перевозчика», – резюмируют наблюдатели АТОР.
/TOURBUS.RU
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