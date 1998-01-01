Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
09 июня
Авиакомпания Conviasa откроет рейсы между Гаваной и Москвой

Эксперты отмечают высокую стоимость билетов на запланированные рейсы


  

Авиакомпания Conviasa, которая выполняет полеты между венесуэльским островом Маргарита и Москвой, откроет регулярные рейсы между Гаваной и Москвой. Продолжительность полета составит 12,5 часа, - сообщает сегодня АТОР.

По информации перевозчика, полетная программа из российской столицы в кубинскую стартует с 18 июня. Рейсы будут выполняться один раз в две недели: из Гаваны – по пятницам, из Москвы – по воскресеньям.

 

По данным билетных агрегаторов, билеты в одну сторону – от 126 500 рублей (багаж включен). Покупка билета в обе стороны на сайте Conviasa обойдется в 3 860 долларов (317 тыс. руб.).

 

Как напоминает АТОР, в феврале текущего года авиавласти России и Венесуэлы достигли договоренностей о предоставлении авиакомпаниям двух стран права выполнять полеты‎ с пятой свободы воздуха. В частности, венесуэльские перевозчики получили право на перелеты по маршруту Каракас – Гавана – Москва и обратно.

 

Договоренность о таких полетах действует до конца летнего сезона-2024 – т.е. до октября 2024 года. Пятая степень свободы воздуха означает право, в соответствии с которым назначенный перевозчик может выгружать и принимать на борт на территории страны-партнера пассажиров, почту и грузы, следующие из третьей страны или же в нее.

 

В настоящее время авиакомпания Conviasa, блоки мест на рейсах которой берут туроператоры «Интурист» и TEZ Tour, летает напрямую из Москвы на о. Маргарита. Перелет занимает 13 часов 50 минут.

По информации туроператоров, из-за высокой стоимости перевозки они не будут брать блоки на рейсах Conviasa в Гавану.

 

Для сравнения: в июле авиаперелет авиакомпании «Россия» из Москвы в Варадеро и обратно обойдется в 78 тыс.р. (багаж включен). Т.е. более чем в 4 раза дешевле, чем предложение Conviasa. Из Варадеро до Гаваны можно добраться на автомобиле или автобусе за 2-3 часа. 

 

По словам экспертов, рейсы венесуэльской авиакомпании в Гавану в первую очередь ориентированы на кубинскую аудиторию. В Москве учатся кубинские студенты, проходят переподготовку кубинские специалисты, живут кубинские семьи.

«Это вообще не туристическая история. Это деловые, образовательные и гуманитарные поездки  кубинцев в Россию. Именно под эти цели и запускает полеты Conviasa. Эти рейсы будут «грузить» кубинские компании, которые берут блоки мест на рейсах венесуэльского перевозчика», – резюмируют наблюдатели АТОР.

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 