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Новые маршруты «Серебряного ожерелья России» представили на форуме «Путешествуй!»

Деловая сессия, посвященная межрегиональному проекту, прошла в рамках форума на ВДНХ

В ходе проходящего в эти дни в столице Российского туристического форума «Путешествуй!» состоялась деловая сессия, посвященная межрегиональному проекту «Серебряное ожерелье России». Санкт Петербург— туристский хаб, обеспечивающий инфраструктурное и смысловое развитие проекта,— собрал на дискуссионной площадке представителей его регионов-участников, - рассказали нам в пресс-службе Комитета по туризму С-Петербурга.

Новые турпродукты представили Ленинградская, Псковская, Архангельская, Новгородская, Мурманская области и Республика Коми. К ним присоединились федеральные транспортные компании и туроператоры, работающие на «серебряных» маршрутах.

«Проект „Серебряное ожерелье“ объединяет места и объекты с разной фактурой, впечатлениями, сценариями. Профессионально соединенные вместе усилиями туроператоров, региональных властей и федеральных перевозчиков, они идеально сочетаются и дополняют друг друга, составляя бесконечный конструктор путешествий. Коллекция убедительных поводов путешествовать по Северо-Западу снова и снова год от года растет— за концепцией и идеей подтягивается инфраструктура.

Например, в этом году „Серебряное ожерелье“ получает новый импульс благодаря создаваемому под эгидой Минэкономразвития туристскому мастер-плану „Из Москвы в Санкт Петербург“. Документ разработчики обещают представить уже в декабре»,— прокомментировал председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

На правах ответственного секретаря рабочей группы проекта «Серебряное ожерелье» Сергей Корнеев оценил эволюцию проекта: «Когда десять лет назад в Старой Ладоге мы получили от президента поручение разработать проект, который соединил бы в единую туристскую макротерриторию регионы Северо-Запада с их общим историко-культурным наследием, это стало для нас с коллегами началом большой командной работы. С каждым годом росло коллективное умение говорить и договариваться, совместно придумывать новое и оперативно уточнять маршруты. Сегодня охотно делимся наработанным опытом: в сентябре прошлого года по итогам заседания Президиума Госсовета России главой государства было дано поручение при формировании программ развития туристских макрорегионов предусмотреть включение в них проекта „Серебряное ожерелье“.

Мы точно знаем: в конкурентной борьбе выгодно быть вместе, поэтому активно используем этот бренд, продвигая его через туристско-информационные центры регионов и туроператоров. Появились замечательные традиции— например, ежегодный выбор столицы „Серебряного ожерелья“, которая поддерживает туризм в малых исторических городах».

Он также отметил, что проект— это сочетание практик организованного и самостоятельного туризма, популярных маршрутов и объектов показа. При этом историко-культурный туризм дополняется другими видами— патриотическим, событийным, этнокультурным, гастрономическим, круизным, экотуризмом. Главная задача на нынешнем этапе— развитие инфраструктурной составляющей. Совместно с РЖД реализована удобная логистика, связывающая города северо-западных регионов.

Напомним, что в 2023 году статус столицы «Серебряного ожерелья» получил город Сольвычегодск.

По словам министра культуры Архангельской области Оксаны Светловой, почетное звание стало дополнительным импульсом для развития старинного поселения: «Все больше туристов стали узнавать о существовании города и посещать его. Развивается и железнодорожное сообщение. Мы начинаем фокусировать свое внимание на поддержании аутентичных производств и создании территориального брендинга».

/TOURBUS.RU

