Новости АТОР и РСТ: Аннуляций туров в Египет пока что нет Туроператоры просят отдыхающих сохранять бдительность при нахождении на пляжах и в воде

Туристы пока не отреагировали на ЧП с нападением акулы на россиянина в Хургаде, показал опрос туроператоров-членов АТОР. Так, в TEZ Tour сказали, что пока об отказах говорить рано: оценивать ситуацию можно будет не ранее, чем к вечеру 9 июня. «Мы приносим свои соболезнования родственникам и близким погибшего, и, вместе со всеми, продолжаем следить за ситуацией, чтобы дать более подробную информацию из официальных источников и обезопасить своих туристов. Наш принимающий офис будет оказывать всяческую помощь и поддержку туристам, находящимся сейчас в Хургаде», – говорят в компании. Еще два крупных туроператора на египетском направлении также не фиксируют аннуляций туров. Не ожидают представители турбизнеса и массового спада спроса на Египет. «Отказов пока не было. Никакой паники не наблюдается и аннуляций не поступает. Мы думаем, что власти Египта быстро предпримут меры», – говорят в PAC Group. Представители ПАКС также не прогнозируют массовых отмен туров в Египет. Как напоминает АТОР, до признания госорганами определенных курортов или стран «небезопасными» или зонами, связанными с «угрозой жизни и здоровью» российских граждан, аннуляция тура происходит по условиям, прописанным в договоре между туристов и туроператором (или турагентом). Пока что подобных решений госорганами РФ не выносилось. «Увеличения количества отказов мы не наблюдаем. Отмены производятся на условиях агентского договора», - говорят в пресс-службе PEGAS Touristik. Генконсульство и туроператоры АТОР просят отдыхающих сохранять бдительность при нахождении на пляжах и в воде, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу. «Пока мы не видим падения спроса, все идет своим чередом, отказов нет. К сожалению, такие происшествия случаются, никто от них не застрахован. Египетская сторона приняла все необходимые меры, усилила охрану побережья. Мы предупредили туристов, раздали всем памятки, провели беседы о необходимости соблюдать меры безопасности, в частности, не заплывать далеко, за пределы разрешенной зоны купания», – сообщил в интервью RTN заместитель генерального директора компании «Тез Тур» Владимир Каганер. Вице-президент Альянса туристических агентств России и гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян также сообщил, что пока со спросом проблем нет. «История российских чартеров в Египет насчитывает 28 лет. За это время произошло не более 20 случаев нападения акул, более 10 человек погибли. По опыту знаю, что одно такое происшествие проходит, как правило, без последствий для рынка. Люди, конечно, волнуются, но заметного падения спроса не бывает. Если происходит повторное нападение, причем, со смертельным исходом, а по накопленной статистике, происходит через 5-6 дней, если акулу-убийцу не поймали, то спрос падает на 20-25% и на его восстановление нужно уже гораздо больше времени. Снизятся и цены», – сказал он. По его словам, туристы в праве отказаться от поездки, но со штрафными санкциями. «Согласно закону, туроператор возвращает деньги за тур с учетом понесенных затрат на авиабилеты, на гостиницу. Нападение акул в Красном море – не стихийное бедствие, не форсмажор, который освобождает стороны от обязательств», – сказал г-н Мкртчян. По словам г-на Каганера, Египет в компании «Тез Тур» занимает второе место по популярности после Турции: «Это – хороший показатель для летнего сезона. Спрос высокий, потому что местные отели и авиаперевозчики предлагают доступные цены». /TOURBUS.RU

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